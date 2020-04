Voici votre chance de passer du temps avec le casting de “The Office” – .

L’organisation de collecte de fonds Omaze a lancé une campagne de dons pour collecter des fonds pour le Variety Boys & Girls Club, qui fournit des repas et des fournitures d’urgence aux familles pendant la crise des coronavirus.

Tous ceux qui donnent auront la chance de gagner un prix qui excitera sûrement les fans de la sitcom bien-aimée de NBC The Office – la chance d’avoir un café virtuel avec plusieurs membres de la distribution de The Office, y compris Oscar Nuñez, Creed Bratton, Kate Flannery et Melora Hardin .

Plus de détails sur la collecte de dons sont disponibles sur le site Web d’Omaze.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

S’il y a quelqu’un là-bas qui aimerait avoir la chance de passer du temps et de profiter d’un rendez-vous virtuel avec quelques-uns des anciens “gens du papier” de Dunder Mifflin, celui-ci est pour vous.

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, les organisations à but non lucratif à travers le pays souffrent sérieusement en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus, et même pour celles qui ne le sont pas, leur mission est plus critique qu’elle ne l’a jamais été. C’est pourquoi l’organisation de collecte de fonds Omaze a annoncé une nouvelle collecte de dons, par laquelle les personnes qui donnent des fonds qui iront au Variety Boys & Girls Club – qui œuvre pour fournir aux familles pendant la crise du coronavirus des choses comme les repas et les fournitures d’urgence – peuvent également être en lice pour gagner une séance de rencontre virtuelle avec plusieurs anciens membres de la distribution de la sitcom bien-aimée de NBC The Office.

Si vous n’avez jamais entendu parler d’Omaze auparavant, il s’agit d’une plate-forme de collecte de fonds en ligne qui propose des expériences comme celle-ci ainsi que des produits exclusifs à l’appui de causes valables. Le gagnant ici rencontrera Oscar Nuñez, Creed Bratton, Kate Flannery et Melora Hardin pour une session dans la salle de conférence («Cinq minutes!»), Également connue sous le nom de chat vidéo. Soit dit en passant, ils ont joué respectivement le comptable Oscar Martinez, le chef de l’assurance qualité Creed Bratton, le chef des relations avec les fournisseurs Meredith Palmer et le directeur de Dunder Mifflin, Jan Levinson.

“Nous allons tellement nous amuser”, dit Bratton dans la vidéo ci-dessus annonçant l’effort. “Apprendre à se connaître, parler de l’émission, je vais obtenir vos informations de crédit et des trucs comme ça, et je vais vous dire quelques potins juteux dans les coulisses.”

Cela ressemble à un effort auquel participe la distribution de Friends, avec six personnes qui font un don au America’s Food Fund, Meals on Wheels et No Kid Hungry se voyant offrir la chance d’assister à l’enregistrement de la réunion spéciale des Amis à HBO Max.

En encourageant les gens à participer à l’effort Omaze, Nuñez a fait une référence en plaisantant à l’un des slogans populaires de l’émission, un aliment de base du personnage de Steve Carell, Michael Scott. «Allez maintenant et rejoignez-nous», implore Nuñez dans la vidéo. «Comme, sérieusement, allez-y maintenant. Ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire … C’est ce qu’elle a dit. “

Source de l’image: Nbc-Tv / Kobal / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.