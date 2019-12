Voici votre chance d'obtenir Apple Music gratuitement pendant six mois – .

2019 a été une année qui a vu les guerres de la musique en streaming s'intensifier de manière majeure – une concurrence qui, bien sûr, est essentiellement entre Apple Music et Spotify, avec le service de musique en streaming d'Apple dépassant Spotify cette année en termes de base d'abonnés payants aux États-Unis. Spotify, quant à lui, a produit une énorme vague de publicité supplémentaire pour lui-même ces dernières semaines avec sa sortie de la fonctionnalité interactive "Spotify Wrapped" montrant ce que vos meilleures chansons et artistes de l'année étaient, montrant comment il peut facilement générer du buzz et de l'attention.

Le géant suédois du streaming regarde également bien au-delà de la musique, ses dirigeants signalant publiquement que les podcasts sont sa prochaine catégorie de croissance (pas de surprise, Apple se dirige également dans cette même direction exclusive des podcasts). Pendant ce temps, Apple fait un dernier effort concerté pour rassembler autant d'abonnés que possible à l'approche de la fin de l'année – et, en fait, il propose une offre fantastique sur Apple Music en ce moment que vous avez jusqu'à la fin de ce mois-ci pour en profiter.

Bien que les nouveaux utilisateurs puissent actuellement profiter d'un essai gratuit de trois mois du service, Apple propose en fait les six premiers mois gratuits tant que vous profitez de cette offre de Noël avant le Nouvel An.

Si vous voulez voir si vous êtes éligible à la promotion, il vous suffit d'ouvrir l'application Shazam (qui appartient également à Apple) et "Shazam" une chanson pour avoir accès à cette offre d'essai gratuite de six mois. (Remarque: bien que Shazam soit disponible dans le monde entier, cette offre n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada). Une fois que vous avez créé une chanson sur Shazam, vous devriez voir une invite «Ouvrir dans Apple Music», qui vous redirige ensuite vers l'offre d'abonnement.

Dans le cadre de l'offre, vous recevrez un code promotionnel que vous pourrez utiliser dans votre compte pour utiliser Apple Music. Pendant ce temps, il semble que les utilisateurs actuels d'Apple Music puissent également en profiter. Vous devez simplement annuler votre abonnement existant, puis suivre les étapes ci-dessus pour obtenir une version réduite de la même offre – trois mois gratuits, au lieu de six.

Apple n'a certainement pas souffert jusqu'à présent pour les abonnés qui sont prêts à débourser leur argent pour profiter de l'offre musicale du fabricant d'iPhone. En effet, la société comptait plus de 60 millions d'abonnés Apple Music payés cet été – un chiffre que cette nouvelle offre augmentera sans aucun doute encore plus.

