Voler dans un Apple Store est si facile que les gens le font encore et encore

Les magasins Apple ont longtemps été considérés comme un toucher doux par les voleurs grâce au volume de produits qui traîne sur les tables. Et selon le Chicago Tribune, deux hommes ont été arrêtés à New York après s’être servis d’Apple Watches et d’AirPods.

Boubakar Touré, 20 ans, de New York, NY, et Isaiah Thomas, 21 ans, de Bronx, NY, ont été arrêtés et accusés de vol grave et de résistance à la police après avoir volé 9 600 $ de montres Apple et 2 400 $ d’AirPods de l’Apple Store à Orland Square Mall, 21 février.

Bien sûr, c’est une mauvaise chose à faire et toutes les personnes impliquées ont sûrement appris leur leçon. Sauf que l’un des hommes a été arrêté pour avoir fait la même chose il y a deux ans, comme je l’ai remarqué après une recherche rapide.

Le 12 avril 2018, Touré – ou quelqu’un du même nom, au moins – a été arrêté par la police alors qu’il sortait de l’Apple Store de Greenwich Avenue. Et ce n’est pas tout. La police a été appelée après que le directeur du magasin ait repéré Touré et l’a reconnu d’un vol précédent dans le même magasin!

Selon la police, le directeur du magasin a informé le département que Touré et deux autres suspects d’un vol à l’étalage au début du mois étaient revenus au magasin le 12.

Touré était le seul des trois à être appréhendé. La police a confisqué un crayon Apple volé de 100 $ et des écouteurs de 200 $, mais quels articles lui et les autres auraient pris lors de l’incident précédent n’ont pas été divulgués.

J’ai entendu précédemment qu’Apple connaissait le problème du vol dans ses magasins – comment pourrait-il ne pas le faire? – mais a décidé que le retrait en valait la peine pour permettre aux clients potentiels de prendre plus facilement des crayons, des montres Apple et d’autres produits Apple sans avoir besoin d’aide.

Les crayons Apple ne sont généralement pas sécurisés, tandis que les montres Apple sont généralement maintenues en place par un câble de sécurité étonnamment fragile. Il en va de même pour les iPhones également. De nombreux Apple Stores n’ont pas leur propre sécurité non plus, mais s’appuient plutôt sur les équipes fournies par le centre commercial dans lequel ils se trouvent.

En fin de compte, Apple va avoir ce problème encore et encore dans les magasins du monde entier, à moins qu’il ne modifie la disposition de ses magasins. Cela ne devrait pas arriver de sitôt.

La bonne nouvelle, c’est que ce type a été attrapé. Deux fois. Espérons qu’il réfléchira longuement avant de découvrir si la troisième fois est un charme.