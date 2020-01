Vos enfants (et peut-être vous-même) adoreront les histoires de sommeil de Moshi Twilight

Les tout-petits ne veulent pas toujours se coucher le soir. Pour rendre la routine nocturne plus facile pour les parents et les enfants, il y a l’application Moshi Twilight Sleep. Avec un joli mélange d’histoires au coucher, de routines de méditation et de musique apaisante, l’application freemium est fortement recommandée pour toute personne ayant de jeunes enfants, bien qu’elle puisse être appréciée par n’importe quel groupe d’âge. Oui, même les adultes.

Pourquoi dormir?

Une bonne nuit de sommeil est essentielle à la santé à long terme. Pour les enfants, des études ont montré qu’il est important pour le développement car il augmente les niveaux d’énergie, améliore la mémoire et aide à la concentration.

Le but principal de Moshi Twilight Sleep est d’aider les enfants à mieux dormir. Cependant, comme le suggère l’introduction, il enseigne également aux jeunes les bases de la pleine conscience. Je connais peu de choses à ce sujet, mais j’ai des amis qui disent que la méditation régulière a changé leur vie pour le mieux. Il ne fait aucun doute que le fait de commencer les enfants eux-mêmes à un âge précoce est également bénéfique.

Ma fille a 13 ans. Elle aurait bénéficié d’une application comme Moshi Twilight lorsqu’elle était plus jeune. Elle était (et est) une grande dormeuse pour rester endormie toute la nuit. C’était la convaincre de se calmer et de se détendre avant de dormir qui était souvent le problème.

Qu’est-ce que Moshi Twilight Sleep Stories?

Selon une enquête d’avril 2019, 97% des parents interrogés ont déclaré que Moshi Twilight avait aidé leurs enfants à dormir plus vite. La même enquête a révélé que 95 pour cent, bien que l’application rende l’heure du coucher moins stressante.

À ce jour, l’application propose plus de 40 heures d’histoires audio originales sur le sommeil, des méditations, de la musique et des sons. Une grande partie de ce contenu est placée derrière un mur payant, bien qu’il existe de nombreux contenus gratuits pour vous aider, vous et votre enfant, à démarrer.

Histoires de sommeil et musique

Les histoires de sommeil disponibles durent entre 15 et 30 minutes. Une interface simple vous permet d’avancer ou de reculer par incréments de 15 secondes. Vous pouvez également définir les histoires à répéter si nécessaire. Grâce à l’intégration d’AirPlay, vous pouvez également écouter les histoires et autres contenus d’application sur les haut-parleurs et les Apple TV. Chaque histoire est conservée dans le cloud, mais vous pouvez les télécharger pour une utilisation hors ligne.

Dans une tournure intéressante, certaines des histoires sont lues par des acteurs bien connus, tels que Goldie Hawn, Patrick Stewart et Brian Blessed. C’est une belle touche, même si je ne sais pas comment les enfants du 21e siècle peuvent se rapporter à une star d’un spectacle de variétés des années 1960. (Aucune infraction, Goldie.)

Quelle que soit l’histoire, chacune a été conçue avec des sons apaisants en arrière-plan, la narration devenant plus silencieuse et plus chuchotée au fur et à mesure. À la fin, il y a des boucles musicales qui continuent pendant quelques minutes qui s’estompent de manière détendue et tranquille.

Les titres de la bibliothèque musicale séparée de Moshi ont été conçus de la même manière, mais sans narration. Chacun devient progressivement plus silencieux pour encourager le sommeil. Une fonction de liste de lecture intégrée signifie que vous pouvez lire des chansons les unes après les autres au besoin.

Méditation

Enfin, il y a la composante méditation, qui, selon Moshi, a été conçue pour encourager les émotions positives comme la patience, la réflexion et le pouvoir de l’imagination. Encore une fois, je ne suis pas un expert en la matière, cependant, j’ai une expérience positive en utilisant l’application de méditation Calm populaire pour les adultes. Connaître Moshi Twilight a travaillé en partenariat avec Calm pour apporter des outils de méditation aux plus jeunes en fait un gagnant dans mon livre!

Au minimum, cela vous donne un autre outil pour faciliter les choses la nuit avec vos enfants au coucher.

Avancer

Moshi Twilight ajoute du contenu original chaque semaine pour s’assurer qu’il y a toujours quelque chose de nouveau pour vos enfants à l’heure du coucher. Cependant, vous devrez vous engager sur un abonnement pour accéder au nouveau contenu.

Avec un abonnement premium (acheté via l’application), vous déverrouillez la bibliothèque entière de l’application et accédez au nouveau contenu une fois qu’il est sorti. Avec un abonnement, vous pouvez également accéder au contenu sur jusqu’à trois appareils différents. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Un abonnement premium coûte 39,99 $ par an ou 3,33 $ par mois.

Moshi Twilight Sleep Stories est disponible sur l’App Store et via Google Play.

