Votre Apple Watch peut-elle repérer un accident vasculaire cérébral à temps pour vous sauver la vie? Une nouvelle étude veut savoir – .

Internet regorge déjà d’une myriade d’histoires sur la façon dont l’Apple Watch des gens a littéralement pu leur sauver la vie, que ce soit via la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’appeler le 9-1-1 avec leur voix s’ils sont immobilisés dans un accident de voiture. Les modèles ultérieurs de la montre sont également dotés d’une détection de chute intégrée ainsi que de la capacité de détecter un rythme cardiaque anormal, potentiellement le premier signe d’une condition potentiellement mortelle.

Maintenant, Apple s’associe au géant pharmaceutique Johnson & Johnson pour lancer l’étude Heartline ™, qui est conçue pour voir si les fonctionnalités de santé cardiaque de l’Apple Watch, ainsi qu’une application iPhone associée, peuvent être utilisées pour améliorer les résultats de santé des utilisateurs – Plus précisément, le fait de se fier à la montre pour détecter plus tôt la fibrillation auriculaire (ou AFib) peut réduire le risque d’AVC.

Les participants intéressés peuvent visiter Heartline.com s’ils veulent en savoir plus sur la possibilité de rejoindre l’étude, pour laquelle les inscrits devront être âgés d’au moins 65 ans, un résident américain, avoir une couverture Medicare traditionnelle, posséder au moins un iPhone 6s ou plus tard modèle et acceptez de donner accès à leurs données de réclamation Medicare. «Heartline ™ est une étude qui a le potentiel de changer fondamentalement notre compréhension de la façon dont les outils de santé numériques, comme l’application ECG et la fonction de notification de rythme irrégulier sur Apple Watch, pourraient conduire à une détection plus précoce de l’AFib, aidant les patients à comprendre et à s’engager directement dans leur la santé cardiaque, suscitant des conversations potentiellement vitales avec leurs médecins et améliorant les résultats pour la santé », a déclaré le Dr C. Michael Gibson, coprésident du comité exécutif de Heartline et professeur de médecine à la Harvard Medical School.

Pourquoi ce partenariat entre le fabricant d’iPhone et Johnson & Johnson tient la promesse d’un tel potentiel de sauvetage est dû au fait que même si l’AFib est une des principales causes d’AVC, les gens ne ressentent souvent aucun symptôme en amont de celui-ci. C’est pourquoi il est incroyablement difficile à diagnostiquer. De plus, plus de 33 millions de personnes dans le monde, ainsi que jusqu’à 6 millions d’Américains, vivent avec AFib – en fait, jusqu’à 30% des personnes ne savent même pas qu’elles l’ont jusqu’à un événement cardiovasculaire potentiellement catastrophique comme un accident vasculaire cérébral se produit.

L’AFib, qui est l’arythmie cardiaque soutenue la plus courante, entraîne en fait 158 ​​000 décès et quelque 454 000 hospitalisations chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les participants à cette étude s’y engageront à distance, en utilisant leurs iPhones et leurs montres Apple, plutôt que d’être obligés de se rendre sur un site clinique. L’idée étant que cette approche pourrait faire gagner du temps et de l’argent aux gens. La participation à l’étude s’étalera sur trois ans au total, avec deux années d’engagement actif suivies d’une année de collecte de données supplémentaires. Pendant l’engagement actif, les participants recevront chaque semaine une éducation sur la santé cardiaque, des conseils sur le bien-être, des enquêtes et des questionnaires sur plusieurs sujets liés à la santé cardiaque en général.

“La technologie Apple a un impact significatif sur la recherche scientifique grâce aux puissantes capacités de l’iPhone et de l’Apple Watch, toutes avec la confidentialité au centre de l’expérience des participants”, a déclaré Myoung Cha, responsable des initiatives stratégiques en matière de santé chez Apple. «L’étude Heartline aidera à mieux comprendre comment notre technologie pourrait à la fois contribuer à la science et aider à améliorer les résultats pour la santé, notamment en réduisant le risque d’accident vasculaire cérébral.»

Source de l’image: Marcio Jose Sanchez / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

