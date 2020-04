Votre Fitbit vous protégera désormais contre le coronavirus

L’application Fitbit gagne de nouvelles fonctionnalités pratiques pour assurer la sécurité et la santé des utilisateurs contre le coronavirus. L’application dispose désormais d’un onglet COVID-19 dédié avec des informations, des ressources et des outils utiles pour rester en forme à la maison.

À partir de maintenant, les utilisateurs de l’application Fitbit et d’un compte Fitbit verront le nouvel onglet COVID-19 en bas à droite de l’écran d’accueil de l’application. Il est actuellement disponible dans 16 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Inde, Hong Kong, les Émirats arabes unis et bien d’autres. Fitbit augmentera également la disponibilité de l’onglet dans plus de pays prochainement.

Depuis cet onglet, vous pouvez désormais consulter virtuellement un médecin depuis l’application. La consultation virtuelle est uniquement disponible aux États-Unis pour l’instant et est prise en charge par PlushCare, un service de consultation médicale en ligne.

En dehors des consultations, les médecins certifiés PlushCare peuvent même aider les utilisateurs à remplir les ordonnances pour les cas urgents. L’intégration avec Fitbit signifie que vous n’aurez pas à quitter l’application pour accéder aux services de PlushCare.

Cependant, vous devrez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours ou vous connecter à votre compte PlushCare existant pour réserver votre rendez-vous virtuel. Vous pouvez payer vos consultations via une assurance ou des cartes de crédit. Sans assurance, une visite vous coûtera 99 $ plus les frais d’adhésion mensuels de 14,99 $.

Fitbit

Une autre caractéristique utile des ressources Fitbit pour lutter contre COVID-19 est un nouveau cadran de montre Clean Cues qui rappellera aux utilisateurs de se laver les mains toutes les heures.

Le nouvel onglet rassemblera également toutes les dernières mises à jour en temps réel d’organisations telles que l’OMS pour rester en sécurité, informé et en bonne santé.

Le mois dernier, Fitbit a prolongé un essai gratuit de 90 jours pour Fitbit Premium en guise de geste d’aide pour les personnes qui restent à la maison. Vous pouvez lire notre critique du service Fitbit Premium ici. Pendant ce temps, vous pouvez également consulter notre guide pratique sur la façon de garder votre esprit et votre corps en bonne santé pendant que vous êtes coincé à la maison.