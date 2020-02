Votre liste de lecture 2020 pour Apple Music Replay est disponible

Apple a présenté Apple Music Replay l’année dernière comme un moyen pour les gens de voir quelles étaient leurs chansons les plus jouées. La liste de lecture 2020 est maintenant disponible pour certaines personnes.

Replay 2020

Apple Music fournira non seulement une liste de lecture de fin d’année, mais également une liste hebdomadaire. Ce replay est le premier Replay hebdomadaire 2020. Vous pouvez trouver votre playlist en cliquant sur le lien ici.

Personnellement, je ne vois que ma relecture 2019, mais d’autres sites Web signalent l’avoir vue. Apple doit le déployer progressivement pour tout le monde.

