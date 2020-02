Votre liste de lecture personnalisée Replay 2020 est déjà disponible dans Apple Music

Fin 2018, Apple a lancé une nouvelle playlist Replay pour Apple Music. La liste de lecture était destinée à donner aux utilisateurs l’accès à leurs chansons et albums les plus populaires dans des listes de lecture regroupées par année (2019, 2018, etc.). Cette année, la société donne aux abonnés Apple Music un accès anticipé à leur liste de lecture Replay 2020.

Signalé par ., Apple autorise déjà les abonnés Apple Music à ajouter leur liste de lecture Replay 2020 à leur compte. Ce n’est qu’en février, alors pourquoi Apple publie-t-il si tôt la liste de lecture? La société indique qu’elle mettra à jour la liste de lecture à la fin de chaque semaine jusqu’à la fin de l’année.

Comme promis l’année dernière, la playlist Replay 2020 d’AppleMusic est déjà disponible. Connectez-vous simplement à https://t.co/ZM7c2lXrd6, faites défiler vers le bas et ajoutez-le à votre bibliothèque. Cela continuera à être mis à jour chaque semaine jusqu’au 31 décembre.

Cela transforme efficacement la liste de lecture en un onglet en cours d’exécution de vos morceaux les plus écoutés tout au long de l’année jusqu’à ce que la liste de lecture soit verrouillée en place le 31 décembre, puis devienne un instantané de votre musique préférée en 2020. Selon Apple, la liste de lecture est conçue pour présenter cent de vos chansons les plus jouées, triées de la plus jouée à la moins jouée.

Si vous essayez de trouver votre liste de lecture Replay 2020 dans l’application Apple Music, vous n’aurez pas beaucoup de chance. Vous devez actuellement vous rendre sur replay.music.apple.com pour accéder à votre playlist Replay 2020 et l’ajouter à votre compte. C’est une bizarrerie étrange de la fonctionnalité et qui, espérons-le, sera déplacée dans l’application Apple Music lors d’une future mise à jour de l’application.

Pendant que vous y êtes, assurez-vous d’ajouter toutes vos listes de lecture Replay à votre compte. Apple offre actuellement aux abonnés Apple Music la possibilité d’ajouter des listes de lecture Replay à 2015.

