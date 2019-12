Votre première boîte du service de collation d'abonnement et de boîte de bonbons Bokksu ne coûte que 24 $ en vente d'un jour sur Amazon – .

Si vous êtes comme moi, vous pouvez facilement vous perdre pendant des heures lorsque vous visitez un marché japonais. Maintenant, vous pouvez profiter d'un petit avant-goût de cette expérience chaque mois grâce à l'abonnement Bokksu Authentic Japanese Snack & Candy. Bokksu vous envoie chaque mois une nouvelle boîte remplie de délices que vous ne rencontrerez certainement jamais dans votre supermarché local. Vous trouverez toutes sortes de collations, de bonbons et de thé aussi intéressants et uniques que délicieux. Inscrivez-vous aujourd'hui sur Amazon et vous pouvez obtenir votre première boîte Bokksu pour seulement 24 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu. Cet accord ne dure que jusqu'à la fin de la journée, alors dépêchez-vous!

Voici plus de la page du produit:

Découvrez le Japon à travers des collations!

20-25 collations, bonbons et thés japonais de qualité supérieure savamment organisés autour de thèmes culturels amusants

Collations et thés authentiques provenant directement de fabricants régionaux artisanaux au Japon

Guide de culture inclus dans chaque boîte qui détaille l'histoire d'origine de chaque produit, le profil de saveur, les allergènes courants et s'il est végétarien

Votre boîte est expédiée du Japon avec la livraison et le suivi gratuits

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.