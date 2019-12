Votre prochain smartphone pourrait ne pas être équipé d'un capteur de caméra Sony

Sony a un problème que toute entreprise serait heureuse d'avoir: ses capteurs de caméra sont en rupture de stock et la société a du mal à répondre à la demande. Malgré la stagnation des ventes de smartphones, des entreprises comme Huawei et Sony fabriquent des produits dont les gens ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Dans le cas de Sony, ses capteurs de caméra pour smartphones sont les meilleurs du secteur depuis très longtemps.

Ce pedigree, avec le fait que les smartphones sont livrés avec plus de caméras que jamais de nos jours, signifie que la plupart des fabricants de téléphones placent leurs espoirs sur Sony pour continuer à innover et à construire des capteurs de classe mondiale pour aider les clients à mettre à niveau leurs smartphones en 2020 Un rapport publié par Bloomberg montre que Sony a du mal à répondre à la demande et, malgré le fait qu'il a doublé les dépenses en capital pour les capteurs de caméra à 280 milliards de yens, il est tout simplement impossible de fabriquer suffisamment de capteurs pour maintenir le rythme.

Per Terushi Shimizu, responsable des unités semi-conductrices de Sony:

Nous devons présenter des excuses aux clients parce que nous ne pouvons tout simplement pas en faire assez.

Le nouveau capteur 60MP de Sony devrait facilement défier le leader de 108MP de Samsung, l'année prochaine, mais ce pourrait être Samsung qui finira par gagner cette course non pas uniquement sur les spécifications, mais le fait qu'il sera en mesure de fabriquer suffisamment de capteurs pour smartphones les plus récents. Une partie du problème est que la nouvelle usine de Sony à Nagasaki n'ouvrira pas avant avril 2021, ce qui signifie que Sony est déjà à pleine capacité malgré le fait qu'il travaille 24 heures sur 24 dans ses usines.

Sony a une grande année devant elle pour 2020, avec le lancement de la PlayStation 5 fin 2020 et de nombreux smartphones pour fabriquer des composants avant cette date. Que pouvons-nous attendre des caméras de smartphone 2020, alors? Il est probable que la plupart des smartphones comportent toujours des capteurs Sony pour leurs appareils photo principaux, mais ces téléobjectifs et appareils photo grand angle pourraient finir par utiliser des capteurs d'entreprises comme Samsung, à la place.