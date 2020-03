Votre prochaine banque d’alimentation pourrait être faite de fruits puants

Les banques d’alimentation ne sont pas des éléments technologiques particulièrement intéressants. Ce sont généralement de simples briques qui permettent à la batterie de votre passionnante technologie de durer plus longtemps. Grâce à l’Université de Sydney, tout cela pourrait changer à l’avenir.

Le chercheur Vincent Gomes est professeur agrégé à l’École de génie chimique et biomoléculaire de l’université. Lui et son équipe de recherche ont récemment développé une méthode montrant comment transformer le fruit le plus intelligent du monde, le durian, en une autre forme de stockage d’énergie. L’équipe a utilisé des déchets de durian et de jacquier dans un processus non toxique et non dangereux pour créer des réserves d’énergie appelées supercondensateurs.

Les super-condensateurs sont des réserves d’énergie qui libèrent de l’énergie en douceur. Ils peuvent rapidement absorber de grandes quantités d’énergie et l’utiliser pour charger des appareils électroniques.

En utilisant une «méthode d’ingénierie verte», l’équipe a transformé les déchets de durian et de jacquier en aérogels de carbone stables. Les aérogels de carbone sont des matériaux synthétiques utilisés par les ingénieurs pour un large éventail d’applications, y compris la fabrication de réservoirs d’énergie.

“Les aérogels de carbone font d’excellents super-condensateurs car ils sont très poreux”, a déclaré Gomes. «Nous avons ensuite utilisé les aérogels dérivés des fruits pour fabriquer des électrodes que nous avons testées pour leurs propriétés de stockage d’énergie.»

L’équipe a trouvé que ces réserves d’énergie fonctionnent exceptionnellement bien. Non seulement cette expérience a été un succès, mais Gomes a déclaré que ces super-condensateurs fonctionnaient encore mieux que les matériaux actuellement disponibles. En fait, ils sont «comparables, sinon meilleurs, que les matériaux coûteux et exotiques à base de graphène».

Gomes pense que ces super-condensateurs d’origine naturelle peuvent être un moyen alternatif à faible coût de stocker de l’énergie sans contribuer au réchauffement climatique en utilisant des combustibles fossiles. Étant donné que l’équipe de recherche de Sydney a déjà prouvé que cela est possible, nous espérons voir des banques de batteries alimentées par des fruits puants dans un avenir proche.

