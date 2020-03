Votre smartphone voit où aucun autre téléphone ne peut avec cette folle caméra sans fil à 29 $ – .

Amazon propose cette semaine deux offres formidables qui réduisent les modèles d’appareils photo sans fil populaires à leurs prix les plus bas de 2020.

Beaucoup de gens ne savent pas ce que sont les caméras d’inspection d’endoscope, mais elles sont en fait parmi les accessoires pour smartphones les plus populaires que nous couvrons ici chez . Deals.

En utilisant une caméra sans fil comme celle-ci, votre smartphone peut voir à peu près n’importe où grâce à un design intelligent qui peut être serpenté à l’intérieur même des espaces les plus étroits.

De tous les gadgets et gadgets que nous avons jamais abordés ici sur les offres ., il y en a deux en particulier sur lesquels nous obtenons des commentaires plus positifs que toute autre chose. Le premier est AirPods Pro d’Apple, qui est en vente en ce moment sur Amazon à leur prix le plus bas. Tant de gens qui les ont mis en vente grâce à notre couverture des offres nous écrivent pour nous remercier et nous dire à quel point ils sont impressionnés par la qualité sonore d’Apple et la technologie active de suppression du bruit. Si vous ne les avez pas expérimentés par vous-même, profitez certainement de l’accord actuel d’Amazon – et rappelez-vous, ils sont toujours expédiés plus tôt que les estimations d’estimation de livraison d’Amazon.

Le deuxième produit sur lequel nous obtenons toujours des commentaires positifs est la caméra d’inspection pour endoscope sans fil Depstech WF010, qui se trouve également être en vente en ce moment à son prix le plus bas de 2020.

Si vous n’avez jamais utilisé l’un de ces petits gadgets auparavant, vous allez tomber amoureux dès que vous l’essayez. Le Depstech WF010 se connecte sans fil à votre iPhone, iPad, téléphone Android ou tablette Android via une connexion Wi-Fi directe. L’appareil lui-même est une petite boîte avec un long tube semi-rigide attaché et une caméra à la fin. Le tube et être plié pour serpenter dans à peu près n’importe quel espace restreint que vous pouvez imaginer, et il est également étanche afin que vous n’ayez pas à vous soucier de l’humidité. La caméra à la fin renvoie l’image vers votre smartphone afin que vous puissiez voir ce qui se passe et vous pouvez également capturer des vidéos ou des photos.

En plus de cette grande fonctionnalité, cette caméra d’inspection sans fil est également livrée avec des accessoires qui se connectent à l’extrémité où se trouve une caméra. Un accessoire de miroir vous permet de voir dans les coins, tandis que les accessoires de crochet et d’aimant sont parfaits pour pêcher des choses comme les clés et les bijoux hors des endroits difficiles. Ce modèle populaire se vend 36 $, mais un coupon de 20% sur Amazon réduit le prix à 28,79 $ jusqu’à la fin de la journée de samedi.

Si vous aimez l’idée mais que vous voulez encore mieux, vous serez heureux de savoir que la version améliorée est également en vente en ce moment. La caméra d’inspection sans fil pour endoscope Depstech WF060 mesure 5 pieds de plus, elle dispose d’un appareil photo 5 mégapixels de plus haute résolution au lieu de 2 mégapixels et elle a même une fonction de zoom que vous pouvez contrôler depuis votre smartphone. Il se vend normalement à 66 $, mais un coupon de 25% sur Amazon réduit ce prix à un niveau record de 49,49 $.

