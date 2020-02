Votre téléphone Microsoft prend en charge les appels vocaux dans la dernière version d’Insider (mise à jour: disponibilité publique)

Cela fait environ une semaine depuis la dernière version et une nouvelle version de Windows 10 Insider est apparue, apportant plus de goodies pour les utilisateurs de PC Android et Windows. La dernière version – la version 18999 – met à jour l’application de bureau Your Phone avec une nouvelle fonction “Appels” qui permet aux utilisateurs d’Android de passer et de recevoir des appels directement depuis le PC.

La fonctionnalité Appels a été annoncée pour la première fois lors de l’événement Samsung Unpacked d’août et ensuite présentée lors de l’événement Microsoft Surface le 2 octobre. En plus de permettre aux utilisateurs de Windows de répondre, de refuser et de passer des appels téléphoniques à partir du PC, les appels peuvent également afficher votre historique des appels récents et transférer en toute transparence les appels entre votre PC et votre téléphone. Les haut-parleurs et le microphone de votre PC sont utilisés pour les appels téléphoniques et les écrans plus grands trouvés sur les moniteurs de bureau et les ordinateurs portables d’aujourd’hui amélioreront l’expérience lors de l’utilisation du pavé numérique et de l’affichage des informations de contact.

Microsoft sait que la fonction Appels est toujours quelque peu boguée, vous informant que vous devrez peut-être coupler à nouveau votre téléphone et votre PC lorsque la connexion se perdra périodiquement.

Microsoft note que pour que les appels fonctionnent avec votre téléphone et votre PC, les éléments suivants sont requis:

Téléphone Android 7.0 (Nougat) ou supérieur

PC Windows 10 avec radio Bluetooth

19H1 build ou plus récent

Windows 10 build 18362.356 minimum (vous devrez être un Windows Insider)

Pour que tout cela fonctionne, vous aurez probablement besoin de l’application Microsoft Your Phone Companion du Play Store sur le téléphone. Côté PC, vous aurez besoin de l’application de bureau Votre téléphone correspondant pour terminer la connexion.

Comme d’habitude pour les versions d’aperçu, la fonctionnalité Appels est déployée progressivement par étapes et il peut s’écouler quelques jours avant qu’elle ne soit disponible dans l’application Votre téléphone. Les utilisateurs réguliers de Windows 10 peuvent s’attendre à ce que la fonctionnalité Appels devienne disponible dans le courant de 2020. Si vous préférez ne pas attendre aussi longtemps, allez-y et inscrivez-vous pour devenir un Windows Insider. Sachez simplement que les versions d’Insider peuvent être assez boguées et que vous devrez peut-être reformater votre PC pour revenir à une version stable.

Disponibilité générale

Microsoft a annoncé la disponibilité générale de la fonction d’appels.

Merci à #WindowsInsiders pour vos commentaires au cours des deux derniers mois. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer la disponibilité générale de la fonctionnalité Appels de l’application #YourPhone, qui vous permet de recevoir et de passer des appels téléphoniques sur votre PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71

– Windows Insider (@windowsinsider) 11 décembre 2019

Assurez-vous que votre version de Windows 10 est mise à jour et récupérez l’application Votre téléphone dans le Microsoft Store. Les téléphones Samsung ont toujours des fonctionnalités supplémentaires dans l’application Votre téléphone, mais maintenant, tout appareil Android 7.0 ou supérieur peut passer des appels téléphoniques.

Un mois après que Windows Insiders a pu passer et recevoir des appels téléphoniques via l’application Your Phone sur PC, la fonctionnalité est désormais déployée à un public beaucoup plus large. Tous les utilisateurs possédant un téléphone Android exécutant la version 7.0 ou supérieure liée à un PC Windows 10 pourront bientôt utiliser Bluetooth pour passer des appels téléphoniques depuis leurs ordinateurs. Cette fonction imite une fonctionnalité similaire que les utilisateurs d’iPhone et de Mac apprécient depuis des années, il est donc génial de voir enfin un équivalent disponible pour la communauté Android / Windows.