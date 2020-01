Votre thermostat Nest peut désormais détecter les problèmes potentiels avec votre système CVC

Google est sur le point de rendre ses thermostats Nest plus intelligents avec une nouvelle fonctionnalité qui alertera les utilisateurs sur les problèmes de système de chauffage et de refroidissement (HVAC). La fonctionnalité, qui est actuellement en cours de test, connectera également les utilisateurs à un professionnel pour examiner leur système HVAC en cas de problème.

Les thermostats Nest apprendront à détecter les modèles CVC inhabituels pour identifier les problèmes, en fonction des données historiques de votre thermostat et de la météo actuelle. Par exemple, vous pouvez recevoir une alerte par e-mail lorsque votre système CVC prend plus de temps que d’habitude pour chauffer votre maison. Les alertes par e-mail, qui seront envoyées aux abonnés de la liste de diffusion Nest Home Report, comprendront quelques détails sur le problème potentiel et sur le système (chauffage ou refroidissement) qui pourrait avoir un problème. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas recevoir d’alertes HVAC peuvent se désinscrire en utilisant le lien qui sera fourni dans l’e-mail.

Les alertes comprendront également un lien pour fixer un rendez-vous avec un HVAC via Handy. Initialement, l’option de réserver un pro HVAC qualifié ne sera disponible que dans 20 villes, dont Atlanta, Boston, Denver Las Vegas et San Diego. Dans un avenir proche, Google indique que l’option sera disponible dans quelques autres villes des États-Unis.

Comme indiqué par les gens d’Android Police, cependant, la fonctionnalité ne pourra vous alerter que lorsque des pièces de votre système CVC commenceront à s’user. Il ne peut pas vous avertir si une grande partie est sur le point d’échouer.