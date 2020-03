Vous achèteriez-vous un iPhone 12 s’il avait l’air si bon?

Si Apple suit ce qui est devenu une cadence de sortie assez solide, nous pouvons nous attendre à ce que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro soient annoncés en septembre de cette année. Ce à quoi ressemblera cette gamme est sujet à interprétation en ce moment, mais certains camps ont des iPhones LCD 5,4 pouces et 6,1 pouces assis au bas de la pile. Et c’est exactement ce que ce concept nous montre.

Nous avons déjà vu des concepts basés sur ce qu’Apple pourrait annoncer plus tard cette année, mais ceux-ci ont tendance à se concentrer sur quelque chose de plus susceptible d’être l’iPhone 12 Pro. Ce concept est très bien pour les modèles LCD. Et dans le cadre de cela, il n’a que deux caméras. Oh, et il vient dans de superbes couleurs.

Ce concept vient via ConceptsiPhone et Ben Geskin et si cela le rend plus fiable ou non, c’est à vous de voir. Tout ce que je sais, c’est que cela a l’air magnifique, même si la chance de voir un iPhone sans encoche est très, très mince en 2020. Je suis absolument ici pour cette forme de type iPhone 4, cependant.

Pourtant, nous pouvons rêver, non?