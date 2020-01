Vous aimez le S Pen? Motorola pourrait avoir un nouveau téléphone pour vous

evleaks

Les consommateurs qui recherchent un téléphone avec un stylet n’ont pas beaucoup d’options de nos jours. Alors qu’ils faisaient fureur à l’époque de Windows Phone, sur Android, vos options sont limitées. Si vous ne pouvez pas vous permettre un appareil avec un S Pen comme le Galaxy Note 10 ou Note 10 Lite, les options les plus récentes sont quelques téléphones LG étranges de 2018.

Maintenant, un nouveau rendu du pronostiqueur en série Evan Blass semble ajouter un nouveau dispositif brandissant un stylet dans les rangs. Il montre un téléphone Motorola avec un stylet fin, un petit appareil photo perforé et un écran en verre incurvé. À en juger par la courbe sur la tête du stylet, il semble s’insérer dans le bas du téléphone, tout comme le S Pen.

Ce n’est probablement pas le produit phare de la rumeur Motorola Edge Plus.

Bien qu’il n’ait pas tardé à souligner que ce n’est probablement pas le produit phare de Motorola, Motorola Edge Plus, c’est un appareil intéressant pour le moins. Alors que d’autres sociétés recherchent de nouveaux gadgets comme des écrans pliants et un énorme nombre de mégapixels, un stylet ressemble à un retour en arrière qui a été largement oublié en dehors de la gamme de notes de Samsung.

De plus, s’il atterrit à une gamme de prix abordable comme le reste de la famille Motorola One, il se démarquera dans un espace de milieu de gamme de plus en plus compétitif. Le Galaxy Note Lite commence à 670 $, ce qui est beaucoup à payer si vous voulez juste un téléphone avec un stylet intégré sans toutes les fonctionnalités supplémentaires du S Pen.

Alors que les semaines approchent du MWC 2020, nous garderons un œil sur plus de détails sur cet appareil mystère. Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous intéressé par plus d’options en ce qui concerne les téléphones avec un stylet?

