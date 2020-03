Vous aimez «The Office»? Dish veut payer 1000 $ aux fans pour binge the series – .

The Office, la comédie à succès de NBC qui a duré neuf saisons, célèbre le 15e anniversaire de ses débuts aux États-Unis ce mois-ci.

La série pourrait quitter Netflix à la fin de cette année, mais le fandom autour d’elle est plus fort que jamais.

En conséquence, Dish a décidé d’adresser une invitation aux fans de The Office: soyez payé 1 000 $ pour les 15 heures de la série.

Cet anniversaire m’a un peu fauché, mais voici une étape amusante à noter pour les fans de télévision. Ce mois-ci marque le 15e anniversaire des débuts américains de The Office, la comédie en milieu de travail tournée dans un style de faux documentaire qui a influencé une grande partie de la télévision qui a suivi – tout, de Parks and Rec à Modern Family. Beaucoup d’autres font la même chose en demandant aux personnages de parler directement à la caméra, comme à un personnage invisible, mais c’est bien sûr The Office qui s’est vraiment amusé avec ce format et au cours de neuf saisons, nous tombons amoureux d’un tas de drones de bureau basés en Pennsylvanie, au service normal d’une entreprise de papier.

L’Office est l’un de ces spectacles où, pour ceux qui l’ont aimé et l’aiment encore, ils… l’aiment vraiment, vraiment. Des groupes Facebook aux soirées trivia à travers le pays à bien plus encore, le fandom autour du spectacle est toujours bien vivant – à tel point que Dish (oui, ce plat) a décidé de puiser dans ce profond puits d’appréciation pour le spectacle à offrir ce qui pour certains d’entre vous ressemblera à un concert de rêve. La principale exigence: vous pouvez être payé 1 000 $ pour… juste regarder le spectacle! Quinze heures, pour être exact.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur ce concert digne de Dundie, mais nous résumerons ce que vous devez savoir pour tous ceux qui ne sont pas superstitieux (mais peut-être un peu “stitieux”). Les avantages du concert comprennent:

1 000 $ en compensation

Un kit gagnant avec le swag Office (qui peut ou non inclure un Dundie, un mug «World’s Best Boss», Jell-O et une agrafeuse)

Carte cadeau Netflix

Liberté de terminer le «travail» où vous voulez (pas besoin d’aller dans un, attendez-le, bureau réel pour regarder The Office)

Si vous obtenez la mission, vous aurez neuf jours pour regarder 15 heures de The Office (ce qui représente environ 45 épisodes et est également un clin d’œil au 15e anniversaire ce mois-ci). Pendant que vous regardez, vous devrez également remplir une liste de contrôle qui additionne le nombre de tropes populaires courants qui se produisent tout au long de chaque épisode.

Si vous voulez vraiment franchir le pas de la veille, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire ici et d’inclure un résumé des raisons pour lesquelles vous êtes un fan de l’émission. Vous pouvez inclure une soumission vidéo si vous le souhaitez. La meilleure partie (pour ceux d’entre vous qui s’appellent Creed), il n’y a pas de tests de dépistage de drogue dans le cadre de ce processus de demande. Ne vous faites pas passer pour quelqu’un d’autre, car le vol d’identité n’est pas une blague. Des millions de personnes souffrent chaque année. Blagues de bureau mises à part, la date limite pour postuler est le lundi 16 mars à 17 h. MST.

