Vous cherchez un téléphone abordable? Attendez les nouveaux chipsets milieu de gamme de Qualcomm

Après le lancement du produit phare Snapdragon 865 et une série d’options 5G hautes performances, Qualcomm envisage de revoir son portefeuille de chipsets d’entrée de gamme et de milieu de gamme.

Lors d’un événement à New Delhi, en Inde, la société a annoncé une gamme de nouveaux SoC axés sur l’amélioration de la connectivité, de l’audio et des performances. De plus, les trois chipsets sont compatibles avec la constellation de navigation GPS NavIC de l’Inde. Regardons de plus près.

Snapdragon 460

Le Snapdragon 460 représente un bond en avant assez important pour les smartphones d’entrée de gamme. Qualcomm affirme que l’utilisation de cœurs de performance devrait l’aider à gagner un bond de 70% en puissance de calcul. Pendant ce temps, le GPU de la série 600 de chipsets trouve sa place sur le Snapdragon 460. Cela devrait avoir un impact pour les joueurs sur un budget puisque vous pourrez sortir quelques images de plus sur des téléphones plus abordables.

Ailleurs, le téléphone dispose d’un nouveau Spectra 340 ISP qui devrait permettre une meilleure imagerie. Le Qualcomm Spectra 340 ISP permet jusqu’à une caméra 25MP ou deux modules 16MP. La configuration permettra aux OEM d’opter également pour une configuration à trois caméras, mais pourrait devoir faire des compromis sur la résolution.

Qualcomm affirme que le chipset est compatible WiFi 6, y compris la prise en charge de FastConnect 6100, qui est essentiellement un sous-ensemble de fonctionnalités faisant partie de la conformité Wi-Fi 6. Il reste à voir si la série Snapdragon 460 sera le fer de lance de l’adoption des smartphones abordables Wi-Fi 6.

Snapdragon 662

Alors que le Snapdragon 460 desservira le segment d’entrée de gamme, je m’attends à ce que le Snapdragon 662 devienne un pilier du segment de milieu de gamme une fois que les appareils équipés commenceront à être livrés vers la fin de l’année.

Du point de vue des performances, il s’agit d’un chipset octa-core qui associe quatre cœurs Cortex A73 cadencés jusqu’à 2 GHz avec quatre cœurs Cortex A53 pouvant fonctionner jusqu’à 1,8 GHz. Cette combinaison de performances et d’efficacité est similaire à ce que nous avons déjà vu sur le Snapdragon 660. Cependant, le 662 gagne le meilleur GPU Adreno 610 du Snapdragon 665 pour booster sa crédibilité de jeu.

De plus grands changements se situent sur le front de l’imagerie. Le Spectra 340T ISP permet des piliers comme un capteur 48MP, mais permet également une capture HEIF qui devrait permettre de réduire considérablement la taille des fichiers d’images. De plus, le FAI permet une commutation en douceur entre une configuration à trois caméras pour permettre une expérience utilisateur semblable à une caméra.

La connectivité est un autre domaine dans lequel Qualcomm a fait de grands progrès tout en travaillant sur le Snapdragon 662. Entre Bluetooth 5.1 et la prise en charge Qualcomm TrueWireless, vous pouvez vous attendre à une connectivité plus fiable et à une portée plus longue avec les écouteurs sans fil de nouvelle génération. Le chipset est également prêt pour le Wi-Fi 6, bien que nous ne sachions pas encore s’il s’agit uniquement du sous-ensemble Fast Connect 6100 ou du support complet du Wi-Fi 6.

Snapdragon 720G

Le Snapdragon 720G est positionné comme un chipset de niveau supérieur qui devrait se loger juste en dessous du Snapdragon 730 qui a trouvé son utilité dans des téléphones comme le Redmi K30.

Positionné comme une mise à niveau de la série Snapdragon 710, il utilise des grappes doubles de deux cœurs Cortex A76 associés à six cœurs Cortex A55. Combiné avec un GPU Adreno 618 amélioré, les utilisateurs peuvent s’attendre à un bond significatif dans les performances quotidiennes ainsi que les performances de jeu par rapport au Snapdragon 712.

L’imagerie est l’un des principaux domaines d’intervention de Qualcomm et le 720G bénéficie d’un ISP Spectra 350L qui permet la capture d’images jusqu’à 192MP ainsi que la prise en charge HEIF. Il existe également des améliorations dans le moteur d’IA qui devraient améliorer la fiabilité et la vitesse d’accès des assistants virtuels.

La connectivité est également renforcée, avec l’adoption de la plate-forme Fast Connect 6200 ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6. De plus, la prise en charge Bluetooth 5.1 et TrueWireless Stereo garantit une connexion fiable et sans latence avec la dernière génération de vrais écouteurs sans fil.

Snapdragon 720GS Snapdragon 662 Snapdragon 460CPUKryo 465 octa-core

2x à 2,3 GHz (Cortex-A76)

6x à 1,8 GHz (Cortex-A55) Kryo 260 octa-core

4x à 2 GHz (Cortex-A73)

4x à 1,8 GHz (Cortex-A53) Kryo 240 octa-core

4x cœurs de performance (TBC)

4x à 1,8 GHz (Cortex-A53) GPUAdreno 618Adreno 610Adreno 610DSPHexagon 692 avec accélérateur de tensorHexagon 683Hexagon 683CameraJusqu’à 192MP de capture photo48MP capture photo

Triple caméra 25MP simple / 16MP doubleModemSnapdragon X15 LTE

800 Mbps vers le bas, 150 Mbps vers le haut

Snapdragon X11 LTE

390 Mbps vers le bas, 150 Mbps vers le haut

Snapdragon X11 LTE

390 Mbps vers le bas, 150 Mbps vers le haut

Charge rapideQuick Charge 4 + Quick Charge 3.0Quick Charge 3.0Processus de fabrication8nm11nm11nm

Qu’est-ce que cela signifie pour toi?

Alors que le monde regarde vers un avenir 5G, le fait est que les combinés 4G et les combinés abordables restent le pain et le beurre de l’entreprise. Les Snapdragon 460, 662 et 720G apportent des améliorations tangibles aux performances, à l’imagerie et à la connectivité locale. Les trois sont des caractéristiques essentielles dans les marchés en développement où les applications mobiles de jeu et d’imagerie se révèlent rapidement être des arguments de vente clés pour les smartphones.

Qualcomm dit que les téléphones basés sur Snapdragon 720G devraient être disponibles à partir du premier trimestre 2020. Malheureusement, vous avez une longue attente devant vous si vous cherchez un nouveau téléphone d’entrée de gamme alimenté par la plate-forme Snapdragon 460 ou 662. Ceux-ci seront expédiés vers la fin de 2020.

Plus de posts sur qualcomm