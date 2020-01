Vous cherchez un téléphone ASUS en 2020? Ce sont les meilleures options que vous trouverez

ASUS a revu sa stratégie au cours des deux dernières années, nettoyant son interface utilisateur et concentrant son attention sur le segment phare de la valeur. Cette décision a très bien fonctionné pour la marque, le ZenFone 6 étant l’un des meilleurs de cette catégorie. ASUS a également un téléphone de jeu exceptionnel et des options décentes si vous avez un budget limité.

Valeur exceptionnelle

ASUS ZenFone 6

Choix du personnel

Le ZenFone 6 vise à offrir des fonctionnalités de classe phare à moindre coût. Il y a un chipset Snapdragon 855, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un appareil photo de 48 mégapixels avec un mécanisme de retournement unique et une énorme batterie de 5000 mAh. L’interface utilisateur est similaire à Android pure, il n’y a donc aucun bloatware ou personnalisation manifeste.

550 $ chez Amazon

Niveau supérieur

ASUS ROG Phone 2

ASUS possède un riche héritage dans le jeu, et il a canalisé tous ses apprentissages au fil des ans dans son téléphone de jeu. En termes de matériel brut, peu d’appareils se rapprochent: il y a un chipset Snapdragon 855+, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, un sublime écran AMOLED à 120 Hz et une batterie monstrueuse de 6000 mAh qui dure deux jours.

900 $ chez B&H Photo

Toujours aussi fort

ASUS ZenFone 5Z

Le ZenFone 5Z est toujours une excellente option, avec le téléphone offrant un Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, des caméras arrière de 12 + 8 mégapixels et une batterie de 3300 mAh. L’interface est proche d’Android pur, vous obtenez des haut-parleurs stéréo, une foule de fonctionnalités basées sur l’IA et un écran FHD + dynamique.

500 $ sur Amazon

Monstre de batterie

ASUS ZenFone Max

Il y a une chose que vous devez savoir sur le ZenFone Max: c’est un monstre à batterie. En fait, la durée de vie de la batterie est si bonne que vous pouvez utiliser le téléphone comme banque d’alimentation pour charger d’autres téléphones et accessoires. Ailleurs, vous obtenez un écran FHD de 5,7 pouces, un chipset MT6750T, et il est officiellement vendu aux États-Unis.

179 $ chez Amazon

Convient à tous les budgets

ASUS ZenFone Max M2

Le Max M2 consiste à fournir du matériel décent dans le segment d’entrée de gamme. Le téléphone est alimenté par un Snapdragon 632, et dispose d’un appareil photo principal de 13 mégapixels rejoint par un jeu de tir de 2 mégapixels. Il y a une batterie de 4000 mAh sous le capot, avec le téléphone pendant deux jours entre les charges sans aucun problème.

₹ 6,999 chez Flipkart

Le ZenFone 6 est un produit phare de valeur qui fonctionne

Si vous êtes à la recherche de valeur, vous devriez jeter un œil au ZenFone 6. ASUS n’a rien laissé de côté, avec le téléphone offrant un matériel exceptionnel combiné à une autonomie de deux jours et un Android propre. Le grand écran de 6,4 pouces est vibrant, vous obtenez Bluetooth 5.0 et NFC, et il y a même une prise 3,5 mm.

Mieux encore, vous obtenez un écran sans cadre grâce à un module de caméra motorisé unique qui se retourne vers l’avant. L’appareil photo de 48 mégapixels à l’arrière prend de superbes photos et, grâce à l’appareil photo motorisé, vous pouvez également l’utiliser pour prendre des selfies.

Si vous avez décidé qu’un téléphone ASUS n’est pas pour vous, il existe de nombreux autres téléphones Android disponibles qui pourraient être plus attrayants pour vous.