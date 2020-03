Vous détestez courir? Ces exosquelettes de cheville pourraient changer cela – .

Les chercheurs de Stanford ont mis au point un exosquelette portable qui le rend plus facile à exécuter, réduisant le coût énergétique du mouvement de course jusqu’à 15%.

L’équipe affirme qu’elle travaille à améliorer davantage le système et à travailler pour rendre l’appareil entièrement portable.

Les chercheurs espèrent qu’il sera plus facile pour les personnes non sportives de faire de la course à pied une partie de leur vie.

Les humains ont été construits pour courir, mais cela ne signifie pas que nous l’apprécions tous. En fait, je vais sortir sur un membre et dire que la majorité des gens qui lisent ceci détestent probablement courir, et ça va. Même si vous êtes en forme décente, la course n’est pas toujours facile ou confortable, mais l’Université de Stanford a développé un nouvel accessoire qui pourrait changer la façon dont vous vous sentez à propos de la course en la rendant un peu plus facile.

L’exosquelette, que l’équipe dit avoir développé en partie pour rendre la course à pied plus accessible à la personne moyenne, se compose d’un cadre en fibre de carbone léger, de sangles et de câbles attachés à des moteurs externes. Le système soulage considérablement les muscles des jambes, ce qui le rend environ 15% plus facile à exécuter que sans l’exosquelette équipé.

C’est une amélioration impressionnante par rapport à un appareil aussi simple, mais c’est encore plus impressionnant quand on considère que l’exosquelette doit également annuler la charge supplémentaire de courir avec un appareil attaché aux jambes d’une personne.

Le simple fait de porter une plate-forme d’exosquelette éteinte a augmenté le coût énergétique de la course, ce qui la rend 13% plus difficile que de courir sans l’exosquelette. Cependant, les expériences ont indiqué que, s’il était correctement alimenté par un moteur, l’exosquelette réduisait le coût énergétique de la course, ce qui le rend 15% plus facile que de courir sans l’exosquelette et 25% plus facile que de courir avec l’exosquelette éteint.

“Lorsque les gens courent, leurs jambes se comportent un peu comme un ressort, nous avons donc été très surpris qu’une assistance de type ressort n’ait pas été efficace”, a déclaré Steve Collins, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. «Nous avons tous une intuition sur la façon dont nous courons ou marchons, mais même les plus grands scientifiques découvrent encore comment le corps humain nous permet de bouger efficacement. C’est pourquoi des expériences comme celles-ci sont si importantes. “

L’équipe n’a pas fini de perfectionner son système et espère réduire davantage l’impact de l’exosquelette lui-même, augmentant encore les gains globaux de l’appareil et améliorant le mouvement de course. Bien sûr, le plus grand obstacle serait de créer un système qui pourrait être porté librement sans avoir à être attaché à une machine externe. Si les chercheurs peuvent y arriver, les appareils qui facilitent la course pourraient se révéler populaires auprès des coureurs sportifs et des individus moins sportifs qui aspirent à intégrer la course à pied dans leur vie quotidienne.

