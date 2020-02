Vous êtes désormais 124 millions à vous abonner à Spotify

Spotify a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2019, confirmant qu’il compte désormais 124 millions d’abonnés.

Dans sa version complète, Spotify a déclaré:

L’activité a continué de bien performer au 4T19. Pour le troisième trimestre consécutif, la croissance totale du MAU s’est accélérée tandis que les abonnés, le chiffre d’affaires et la marge brute ont tous atteint ou dépassé nos attentes. Nous continuons de voir une croissance exponentielle des heures de podcast diffusées (en hausse d’environ 200% sur un an) et nous voyons maintenant clairement que l’utilisation des podcasts stimule l’engagement et la rétention globaux. Nous avons vu les premières indications que nos investissements dans les podcasts ont un impact positif sur la conversion des utilisateurs gratuits en utilisateurs payants. Dans l’ensemble, la performance de l’entreprise reste solide et nous pensons que nous sommes bien positionnés pour croître au cours de l’année à venir.

Comme mentionné, Spotify compte désormais 124 millions d’abonnés et 271 millions d’utilisateurs actifs par mois. L’expansion de Spotify dans le monde du podcasting s’est également avérée être un succès. Au cours des 12 derniers mois, les heures de consommation de podcasts ont augmenté de 200% en glissement annuel. Spotify a également élargi son activité de podcast avec des publicités Spotify Podcast, optimisées par Streaming Ad Insertion, et a lancé sa fonctionnalité “ Vos podcasts quotidiens ” dans plusieurs pays. Il compte désormais plus de 700 000 titres de podcasts disponibles sur sa plateforme.

Le chiffre d’affaires total du quatrième trimestre s’est élevé à environ 1,8 milliard d’euros, soit un peu moins de 2 milliards de dollars. Le bénéfice brut a atteint 522,1 millions de dollars, mais il a enregistré une perte de 84 millions de dollars.

Pour 2020, Spotify a déclaré qu’il était “enthousiasmé par les tendances sous-jacentes de l’entreprise”. À la fin du premier trimestre 2020, les indications de Spotify indiquent qu’il pourrait avoir entre 279 et 289 millions d’utilisateurs actifs par mois et entre 126 et 131 millions d’utilisateurs. À la fin de l’année, ce chiffre pourrait atteindre respectivement 348 millions et 153 millions. L’orientation n’est bien entendu qu’une orientation et est sujette à une “incertitude substantielle”. Pour l’instant, cependant, Spotify pense qu’il a un bel avenir.