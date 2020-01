Vous êtes fou si vous n’obtenez pas de Fire TV Stick alors qu’il est en vente pour 25 $, ou un Fire TV Stick 4K pour 35 $ – .

Surprise! Amazon organise une vente spéciale Fire TV Stick 4K depuis quelques semaines – utilisez le code promo 4KFIRETV pour en obtenir un pour un prix bas historique de 24,99 $ (plus de détails ici) – mais seules certaines personnes sont éligibles pour cette énorme remise. Si vous n’êtes pas parmi les chanceux qui peuvent participer à l’action, nous avons des nouvelles fantastiques pour vous lundi matin. Amazon vient de lancer une grande vente que personne n’a vu venir, et il réduit le Fire TV Stick 4K de 50 $ à 34,99 $ ou le Fire TV Stick de 40 $ à seulement 24,99 $! Vous pouvez également obtenir le Fire TV Cube qui est essentiellement un Fire TV Stick 4K combiné avec un Echo Dot est en vente aujourd’hui pour 99,99 $ au lieu de 120 $, ou achetez notre modèle préféré de Fire TV Edition 50 pouces 4K pour seulement 249,99 $, ce qui est juste tout simplement fou. Dépêchez-vous cependant, car ces offres seront terminées avant que vous le sachiez.

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV, etc.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Fire TV Stick

Le lecteur multimédia de streaming le plus vendu, avec Alexa Voice Remote (2e génération, sorti en 2019).

Utilisez les boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV, etc.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa, ainsi que parcourez des millions de sites Web à l’aide de Firefox ou Silk.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Pas de câble ou de satellite? Regardez la télévision et les sports en direct avec des abonnements à Hulu, Sling, YouTube TV et autres.

Associez-le à des écouteurs Bluetooth compatibles pour écouter des films et de la musique.

Fire TV Cube

Le Fire TV le plus rapide et le plus puissant.

De l’autre côté de la pièce, il suffit de demander à Alexa d’allumer le téléviseur, de baisser les lumières et de diffuser votre émission.

Contrôlez la barre de son et le récepteur A / V compatibles et changez les chaînes câblées ou satellites en direct avec votre voix.

Avec le haut-parleur intégré, demandez à Alexa de vérifier la météo, d’éteindre les lumières et plus encore – même lorsque le téléviseur est éteint.

Accès instantané au contenu 4K Ultra HD, plus prise en charge de Dolby Vision et HDR, HDR10 +.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV, etc.

Conçu pour protéger votre vie privée. Appuyez sur le bouton marche / arrêt du microphone pour déconnecter les microphones.

Avec Prime, regardez des épisodes télévisés et des films tels que «Hanna».

Utilisez les boutons d’alimentation et de volume de votre télécommande vocale Alexa pour contrôler votre téléviseur sans émettre de son.

Insignia NS-50DF710NA19 50 pouces 4K Ultra HD Smart LED TV HDR – Fire TV Edition

Insignia 4K UHD Smart TV – Fire TV Edition offre une qualité d’image 4K Ultra HD réaliste avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives.

Avec l’expérience Fire TV intégrée, profitez de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa, y compris Disney +, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, HBO, SHOWTIME, STARZ, etc.

Fire TV Edition intègre de manière transparente des chaînes de télévision en direct et de diffusion en continu sur un écran d’accueil unifié (antenne HD requise).

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande vocale incluse avec Alexa — plus, lancez des applications, recherchez des titres, écoutez de la musique, changez les entrées, contrôlez les appareils intelligents et bien plus, en utilisant uniquement votre voix.

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 44,4 ”x 26,1” x 3,3 ”, TV avec support: 44,4” x 27,8 ”x 10,4”. Options d’entrée / sortie pour plusieurs appareils: 3 HDMI dont 1 avec ARC, USB, entrée composite, entrée antenne / câble, sortie numérique (optique), sortie audio, Ethernet.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.