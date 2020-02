Vous êtes fou si vous obtenez un Galaxy S20 tandis qu’Amazon réduit de 545 $ le Note 9 – .

Samsung a récemment pris le relais de sa nouvelle gamme Galaxy S20, pas qu’il reste beaucoup à déballer. Presque tout ce qu’il y a à savoir a fuité bien avant la grande conférence de presse de Samsung Unpacked, il n’y avait donc vraiment pas beaucoup de surprises. En fait, la seule surprise de l’événement était la tarification – aux États-Unis, le Galaxy S20 le moins cher que vous pouvez obtenir coûte énormément 1000 $, et les prix grimpent jusqu’à 1600 $ si vous voulez le Galaxy S20 Ultra 5G avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. C’est un smartphone remarquable, mais ce prix est absolument fou.

Si vous devez absolument avoir un Galaxy S20, Amazon propose actuellement des offres de précommande qui rendent les prix légèrement plus tolérables en y ajoutant une paire gratuite de véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds et un double chargeur sans fil DUO Pad gratuit. Vous pouvez consulter les offres ici. Cela dit, il y a actuellement une grande vente sur un autre nouveau smartphone Samsung, et cela rend l’achat d’un Galaxy S20 insensé.

Le Galaxy Note 9 est le dernier et le plus grand téléphone Galaxy Note de Samsung. Certains pourraient soutenir que même une fois la série Galaxy S20 publiée la semaine prochaine, le Note 9 restera le meilleur smartphone polyvalent de Samsung. Il ne dispose peut-être pas d’un zoom 100x comme le Galaxy S20 Ultra, mais il est également en vente en ce moment sur Amazon pour moins de la moitié de ce que vous devrez dépenser si vous achetez le S20 Ultra.

Au détail, un Galaxy Note 9 haut de gamme vous coûtera 1249,99 $ débloqué. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, cependant, et vous le trouverez en vente avec une remise massive de 545 $ qui fait baisser le prix à seulement 705 $ et change. Pour un smartphone aussi puissant avec des spécifications de pointe, une autonomie fantastique, un excellent appareil photo et toutes les fonctionnalités impressionnantes du S Pen de Samsung, c’est un vol. En fait, c’est encore moins que ce que vous paierez pour le modèle de base Note 9 avec seulement 128 Go de stockage! Cependant, il s’agit d’une offre à durée limitée, alors prenez-en une maintenant ou vous risquez de manquer.

Voici quelques faits saillants de la description d’Amazon:

La plus grande batterie d’une Note, jamais. Lorsque vous avez une batterie longue durée, vous pouvez vraiment y aller toute la journée et toute la nuit.

Le Note9 possède la plus grande quantité de stockage offerte dans un téléphone Samsung. Plus d’espace signifie plus de fichiers, de vidéos et de photos, et plus de tranquillité d’esprit sachant qu’il y a une place pour tout cela.

Le Note9 vous offre une connexion réseau rapide pour une diffusion et un téléchargement incroyablement rapides, afin que vous puissiez en faire plus sans interruption.

Toujours incroyable à l’écran, mais maintenant le S-Pen a plus d’écran hors tension. Contrôlez à distance différentes applications et utilisez le stylet S pour capturer des photos de loin, faire défiler et écouter de la musique.

À 6,4 pouces, le Note9 possède le plus grand écran de tous les téléphones Galaxy. Parfait pour les jeux et le streaming, notre écran Super AMOLED est plus grand que jamais.La fonction de télécommande du stylet atteint environ 32 pieds dans un espace ouvert. Performance sujette aux circonstances.

