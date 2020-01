Vous êtes vraiment excité pour le OnePlus 8 et les nouveaux iPhones

Il y a beaucoup à attendre dans les smartphones 2020: une meilleure autonomie de la batterie, des capteurs de caméra plus grands, plus de téléobjectifs et d’objectifs grand angle, et même des facteurs de forme pliables.

Maintenant que nous commençons à en savoir plus sur les premiers téléphones lancés en 2020, nous vous avons demandé de nous dire pour quelle ligne de smartphone vous êtes le plus excité en 2020. Les résultats sont assez intéressants.

Quel smartphone 2020 attendez-vous le plus avec impatience?

Résultats

Sur près de 2000 votes totaux, 15,9% des lecteurs Android Authority sont les plus enthousiastes pour le OnePlus 8, 8T et Pro cette année. Une seconde proche va aux Google Pixel 4a et 4a XL. La gamme Galaxy S11 arrive en troisième position, les iPhones 2020 d’Apple occupant la quatrième place. Après le Pixel 5 avec 11,7% des votes, les choses chutent un peu.

Le Samsung Galaxy Note 11 et le Note 11 Plus arrivent en sixième position avec un maigre 7,7% des votes, et la septième place revient au Xiaomi Mi 10 avec 3,8%.

Commentaires remarquables

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Asus ROG 3, Asus ZenFone 7, Xiaomi mi10T proPoco F2Surface Duo! Je voudrais voir ce que Samsung fera avec ses téléphones bas et milieu de gamme l’année prochaine. Je voudrais les voir apporter le NFC aux lignes A20 et A30, le Mi A4. Le Mi A2 était assez bon mais il manquait une prise casque (vous pouviez obtenir la version lite mais elle avait les mêmes spécifications que l’A1). Le Mi A3 était plutôt bon, mais il n’avait qu’un panneau 720p. En espérant que la troisième fois soit le charme, comme on dit.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!