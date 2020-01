Vous n’avez plus besoin d’un numéro de téléphone pour utiliser Google Duo sur le Web

Une adresse e-mail en elle-même est très bien.

Que souhaitez-vous savoir

Google a supprimé l’exigence de numéro de téléphone de l’application Web de Duo.

Les utilisateurs n’ont désormais besoin que de leur compte Google pour utiliser le service.

Le changement est désormais déployé pour les non-titulaires de compte G Suite.

Google a désormais réduit les obstacles à l’utilisation de Duo, ce qui permet aux utilisateurs de l’utiliser sans numéro de téléphone. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois par 9to5Google dans un démontage APK, puis confirmée par un employé de Google dans les forums d’aide de Duo.

Maintenant, selon un rapport d’Android Police, il est déployé auprès des titulaires de compte non G Suite, bien que sur le Web uniquement.

J’ai pu le confirmer en utilisant mon autre compte Gmail, et Duo fonctionne exactement comme il est censé le faire. Vous pouvez passer des appels vidéo et vocaux sans confirmer de numéro de téléphone sur l’application Web.

Il n’a jamais vraiment été logique pour une entreprise aussi tournée vers le Web et tournée vers l’avenir que Google de lier Duo à des numéros de téléphone lorsque nos identités en ligne sont plus souvent liées à nos comptes Google. Cela a également empêché les parents de jeunes enfants de distribuer de petites tablettes Android à leurs enfants dans le but d’accéder à Duo si vous aviez besoin d’un numéro de téléphone. Avec l’application Web supprimant maintenant l’exigence, il semble probable que les applications Android et iOS suivront bientôt.

C’est un petit changement dans le grand schéma des choses, mais en même temps, une grande amélioration qui stimule un service déjà décent.

