Vous n’avez qu’un jour pour obtenir des interrupteurs intelligents sur Amazon pour 9 $ chacun – .

J’ai six lumières encastrées dans mon salon et sept autres dans la cuisine juste à côté. C’est un total de 13 lumières dans ces deux pièces seulement, et j’ai acheté des ampoules intelligentes Philips Hue pour chacune d’entre elles. Je n’ai pas reçu les ampoules de couleur qui coûtent 50 $ la pièce parce que, soyons honnêtes ici, qui veut des lumières colorées folles dans sa cuisine ou son salon. Mais les ampoules blanches que j’ai achetées m’ont coûté 24 $ chacune, ce qui représente 312 $. Philips Hue est génial et tout, mais c’est un tel gaspillage d’argent – surtout compte tenu du fait que j’aurais pu accomplir la même chose en gardant les ampoules LED habituelles que j’utilisais et en achetant deux simples interrupteurs d’éclairage intelligents.

Si vous ne vous souciez pas des couleurs et de toute cette folie, vous devriez certainement envisager de prendre un interrupteur d’éclairage intelligent au lieu d’ampoules intelligentes individuelles. Vous obtenez les mêmes fonctionnalités intelligentes à une fraction du prix, surtout si vous profitez de la vente d’une journée qui se déroule actuellement sur Amazon.

Il existe deux types différents d’interrupteurs intelligents intelligents Aoycocr en vente aujourd’hui, et les deux sont à des prix bas. Le code promo 40UFV4EG vous permet d’économiser 40% sur un seul interrupteur d’éclairage intelligent Aoycocr ou sur un lot de 2 interrupteurs d’éclairage intelligent Aoycocr, ce qui signifie que votre coût par commutateur est aussi peu que 9 $. Les interrupteurs d’éclairage intelligents de grandes marques peuvent coûter jusqu’à 60 $ + chacun, c’est donc une affaire folle!

Aoycocr Smart Light Switch

L’INSTALLATION EST SIMPLE – Taille standard; Un fil neutre est nécessaire. Des instructions pas à pas vous guideront tout au long du processus de câblage. Aucun concentrateur requis, Wi-Fi 2.4G uniquement (PAS 5G)

CONTRÔLE DE PARTOUT – Utilisez l’application Smart Life pour allumer et éteindre vos lumières à distance, régler les horaires et les heures depuis votre smartphone

CONTRÔLE VOCAL – Fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant pour permettre le contrôle extérieur et vocal dès la sortie de la boîte

LUMIÈRE SUR VOTRE PROGRAMME – Automatisez vos lumières pour qu’elles s’allument exactement quand vous en avez besoin et s’éteignent lorsque vous n’en avez pas – que ce soit pour des économies, de la sécurité ou simplement

REMARQUE & GARANTIE – Le fil neutre est nécessaire; Interrupteur mural unipolaire; Aucun concentrateur requis, Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Le commutateur intelligent Aoycocr bénéficie de la garantie de remboursement complet inconditionnel de 90 jours, de la garantie de 2 ans et de l’assistance à vie

Ce modèle possède des tonnes de fonctionnalités exceptionnelles telles que la prise en charge d’Alexa, la prise en charge de Google Assistant, et bien plus, et vous pouvez le contrôler avec une application sur votre téléphone, bien sûr. La seule chose que ce modèle n’a pas, c’est la prise en charge de la gradation, il y a donc un deuxième accord que vous devriez vérifier. Le commutateur intelligent de gradateur Aoycocr se vend normalement 40 $, mais une remise sur place et le code de coupon 45KSA2W5 réduisent ce prix à 19,79 $!

Gradateur intelligent Aoycocr

Compatibilité: Ce gradateur intelligent Aoycocr compatible avec Alexa et Google Home Voice Control (Smart Life Skill), Remote Control Anywhere (Smart Life App dans iOS et Android), IFTTT, aucun concentrateur n’est requis pour le Wi-Fi Dimmer Switch; Taille de plaque murale standard; prend en charge jusqu’à 250W LED / CFL dimmable ou 430W ampoules à incandescence. Wi-Fi 2.4G uniquement (PAS 5G); unipolaire uniquement (PAS à 3 voies).

0% – 100% DIMMING: Ajustez la luminosité souhaitée via la zone de gradation tactile douce – diminuez à une lueur douce pour profiter d’un dîner aux chandelles avec vos familles. La fonction de mémoire de luminosité se souviendra et se rallumera au dernier réglage d’éclairage lorsqu’elle est éteinte. Ce gradateur intelligent est votre meilleur choix pour protéger vos yeux des lumières vives.

Personnalisez vos propres horaires: Avec le gradateur à LED Aoycocr, vous pouvez facilement régler les horaires et les minuteries afin que vos lumières fassent ce que vous voulez quand vous le souhaitez. Vous pouvez même synchroniser les lumières pour vous ajuster au coucher et au lever du soleil.

Sûr pour votre vie: le variateur de lumière Aoycocr a une protection contre la surchauffe, une mémoire de luminosité, un éclairage doux et doux pour un effet visuel confortable, un bouton physique et une meilleure réactivité, il est sans danger pour vos lumières de gradation quotidiennes. Listé FCC ETL.

Installation facile: un fil neutre est requis; Des instructions pas à pas vous guideront tout au long du processus de câblage. pas de vis du tout; aucun hub nécessaire. Plaque murale et vis de montage incluses.

