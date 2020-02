Vous ne croirez pas toutes les remises importantes qu’Amazon a sur les accessoires Anker les plus vendus – .

Lorsque vous pensez aux réalisations d’Anker sur un marché dominé par des entreprises disposant de budgets marketing de plusieurs milliards de dollars, c’est assez impressionnant.

Anker annonce à peine ses produits. Au lieu de cela, la société vend ses divers produits et accessoires sur Amazon et s’appuie fortement sur le bouche à oreille. Bien sûr, le seul moyen pour une stratégie risquée comme celle-là de porter ses fruits est de fabriquer des produits qui offrent une qualité exceptionnelle et une valeur formidable, c’est exactement ce que fait Anker.

Prenons l’exemple du câble Lightning Anker Powerline II de 6 pieds. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et achetez-en un en utilisant le code promo AK8433W8 à la caisse, et vous ne paierez que 9,49 $. Apple facture 29 $ pour le même câble, et nous dirions que la version d’Anker est en fait plus durable. Sérieusement, pourquoi Apple ne peut-il pas trouver un moyen de fabriquer un câble qui dure plus de 6 mois?!

Un autre excellent exemple est le chargeur sans fil Anker 10W PowerWave Pad, qui est en vente en ce moment sur Amazon pour seulement 8,49 $ sans coupon nécessaire. Il s’agit du modèle le plus populaire d’Anker et il prend en charge une charge sans fil rapide de 7,5 W pour les iPhones ainsi qu’une charge sans fil rapide de 10 W pour les modèles Android comme les téléphones Galaxy de Samsung. Des chargeurs sans fil similaires de marques comme Logitech ou Mophie peuvent facilement coûter 35 $, 40 $, voire plus.

Amazon gère actuellement un tas d’offres différentes sur certains des accessoires les plus populaires d’Anker. Les deux ci-dessus sont évidemment inclus, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Voici quelques-unes des meilleures offres:

Ces offres et bien plus sont disponibles dès maintenant sur le site d’Amazon, mais elles ne seront pas disponibles bien plus longtemps. En fait, il y a de fortes chances que beaucoup d’entre eux se terminent aujourd’hui ou au cours du week-end. C’est une excellente occasion d’économiser de l’argent sur certains des accessoires de la plus haute qualité d’Anker, alors ne manquez pas cela. Vous pouvez même obtenir des écouteurs sans fil étonnamment bons pour moins de 30 $. C’est fou comme ça?!

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.