Vous ne pouvez pas mettre la main sur un Galaxy S20 jusqu’à un mois après son lancement

Avec la révélation des prix attendus des téléphones, je suis sûr que beaucoup d’entre vous envisagent déjà de sauter le pas et d’acheter une des nouvelles séries Galaxy S20 de Samsung. Et même si je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, vous devrez peut-être freiner votre enthousiasme pendant un certain temps, même si vous êtes prêt à porter le coup de 1200 $ à votre portefeuille que pourrait être le S20 Ultra.

Frandroid rapporte que le Galaxy S20 pourrait ne pas être expédié bien plus d’un mois après le dévoilement officiel de la série phare lors de l’événement Unpacked de Samsung qui devrait avoir lieu à San Francisco et prévu le 11 février. La publication française cite plusieurs sources pour sa réclamation, ce qui pourrait être vrai.

Et même s’il peut être tentant de supposer que la sortie française pourrait simplement être retardée, Samsung avait précédemment opté pour un lancement mondial le jour même du Galaxy S10 sur plusieurs marchés, dont la France. Il n’y a aucune raison de croire que Samsung va faire bouger les choses cette fois-ci.

Aussi: LA LIVRAISON / VENTE pour tous les modèles de la série S20 commencera probablement le / autour du 13 mars.

Le Galaxy S20 Ultra 5G va faire 221g! Presque autant que l’iPhone 11 Pro Max qui est assez lourd. Mais oui, l’Ultra va être une bête de 6,9 ​​”tant attendue. Cadre en aluminium pour S20 / +.

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 janvier 2020

Un autre élément de preuve prêtant foi à cette affirmation est un tweet du prolifique prolétaire Ishan Agarwal. Parallèlement à sa révélation de la fiche technique complète des Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, l’adolescent passionné de technologie a également souligné le même jour pour le début des expéditions S20.

Cela fait presque un mois et demi. Le peu de temps supplémentaire peut être très utile, étant donné que le prix de la série S20 peut être plus élevé que les générations précédentes, et les acheteurs potentiels auront besoin de tout le temps qu’ils peuvent pour ramasser les centaines de dollars que Samsung veut pour ses téléphones. .