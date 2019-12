Vous ne pouvez pas vous inscrire à Messenger sans un compte Facebook

Pour les refuseurs de Facebook qui veulent toujours pouvoir discuter avec les utilisateurs de Facebook, vous pouviez vous inscrire à Facebook Messenger sans compte Facebook. Ce n'est plus le cas…

NordVPN

VentureBeat rapporte le changement.

Facebook a discrètement supprimé la possibilité de s'inscrire à Messenger sans compte Facebook, a confirmé la société à VentureBeat cet après-midi. Auparavant, les nouveaux utilisateurs utilisant l'application Messenger ou Messenger Lite pouvaient choisir d'utiliser leur numéro de téléphone au lieu d'un compte […]

Facebook a déployé la possibilité de s'inscrire à Messenger sans compte en juin 2015, d'abord pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Pérou et au Venezuela. En plus des numéros de téléphone, les photos et les noms ont été acceptés comme formes d'identification de connexion.

Cela a maintenant changé, Facebook affirmant que c'est au nom de la simplicité.

"Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous avez besoin d'un compte Facebook pour discuter avec des amis et fermer les connexions", a déclaré un porte-parole par e-mail. «Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà via Facebook et nous voulons simplifier le processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n'avez rien à faire. »

VentureBeat suggère qu'il pourrait plutôt être une préparation pour l'intégration anticipée de la messagerie dans les applications de Facebook.

Le changement pourrait anticiper l'unification prochaine des diverses propriétés de messagerie de Facebook, qui incluent WhatsApp et Instagram ainsi que Messenger.

Facebook a confirmé ces plans plus tôt dans l'année, mais a seulement déclaré que cela ne se produirait pas en 2019.

Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que le projet – «quel que soit le terme que nous finissons par le faire» – ne se présenterait probablement pas avant 2020 et au-delà.

"L'intégration à laquelle nous pensons, nous sommes très tôt dans la réflexion", a déclaré Zuckerberg lors de l'appel de résultats de la société au quatrième trimestre. "Il nous reste encore beaucoup à découvrir."

Bien que vous ne puissiez plus vous inscrire à Facebook Messenger sans compte Facebook, ceux qui l'ont déjà fait pourront – pour le moment du moins – continuer à utiliser le service.

Image: Shutterstock

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple: