Vous ne pouvez peut-être pas regarder les sports, mais voici les jeux de sport PS4 qui valent la peine d’être joués en attendant

Bien que ce soit loin d’être la chose la plus importante à l’heure actuelle, l’épidémie de coronavirus COVID-19 a fait presque impensable en stoppant le monde du sport. Aux États-Unis seulement, la NBA, la LNH, la MLS et la NASCAR ont toutes dû suspendre leurs saisons, la MLB a repoussé la journée d’ouverture et les nouvelles concernant les événements de tennis et de golf reportés semblent venir quotidiennement. C’est aussi une tendance mondiale, avec le football qui fait une pause dans presque toutes les ligues de clubs et des questions sérieuses sont posées sur les prochains Jeux olympiques à Tokyo.

C’est une situation sans précédent dans la vie de tout fan de sport, et il est jusqu’à présent peu clair quand les choses pourront se remettre sur la bonne voie. Les ligues se tournent vers des moyens créatifs pour fournir du divertissement en attendant, avec la NBA offrant son League Pass gratuitement, et les pilotes NASCAR s’associent pour participer à iRacing dans des courses virtuelles qui seront diffusées à la télévision.

Ce sont certes des mesures provisoires, mais elles peuvent être complétées par des jeux vidéo. Il y a un jeu de sport pour vous aider à passer le temps jusqu’à ce que le sport revienne dans nos vies, et mieux encore, la plupart d’entre eux sont réduits par rapport à leurs prix complets car ils sont sur les consoles depuis un certain temps (à une exception notable près). Voici ce qu’il vaut la peine de vérifier afin que vous puissiez maintenir votre distanciation sociale en vigueur tout en obtenant votre dose de sport.

NBA 2K20

Source: 2K

Même sans compétition cette année alors qu’EA a abandonné la série NBA LIVE (encore une fois), NBA 2K20 ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Le jeu de cerceaux de 2K joue à nouveau très bien et a l’air incroyable, laissant rêver de ce que NBA 2K21 pourrait avoir en magasin sur le plan visuel avec la puissance des consoles de nouvelle génération à sa disposition. Avec les modes robustes MyGM et MyLeague, vous pouvez facilement utiliser le jeu pour jouer ou simuler les jeux NBA qui nous manquent actuellement, ce que les franchises NBA réelles ont rapidement compris.

Si vous préférez constituer l’équipe de vos rêves, le mode MyTeam populaire est le chemin à parcourir, vous permettant de constituer une liste d’étoiles passées et présentes. Bien qu’il s’appuie généralement sur la saison en cours pour trouver de l’inspiration pour de nouveaux contenus, les développeurs ont fait preuve de créativité et ont publié une série de nouveaux défis pour chaque équipe NBA lors de l’épidémie de coronavirus. Il est possible de jouer votre chemin vers de grandes cartes pour chaque équipe en ce moment avec des récompenses encore meilleures pour avoir relevé tous les défis, c’est sans doute le meilleur moment pour sauter dans MyTeam.

Oh, et si vous n’avez pas de PS4 ou Xbox One, il existe des versions gratuites et premium de NBA 2K sur mobile avec leurs propres choses.

Rien que net

NBA 2K20

Continuez la saison des cerceaux

Encore une fois, apportant un gameplay et des graphismes exceptionnels, NBA 2K20 a tout ce dont vous avez besoin pour jouer aux jeux NBA que vous ne pouvez pas regarder en ce moment ou pour former l’équipe de vos rêves.

FIFA 20

Source: EA

Vous ne voudrez probablement pas commencer à donner des coups de pied dans un ballon de football à l’intérieur même comme un débouché pour être enfermé. FIFA 20 a l’alternative parfaite: lancer une balle virtuelle sur les courts intérieurs et de rue dans le mode VOLTA Football qui est nouveau pour cette année. Probablement l’ajout le plus agréable à n’importe quel jeu de sport, VOLTA a sa propre histoire, ses ligues et une tonne d’objets de personnalisation que vous pouvez débloquer juste en complétant des défis. C’est indéniablement amusant et pourrait presque être un jeu en soi. Euh, veuillez ne pas avoir d’idées, EA Sports, si vous lisez ceci.

Envie d’une action de football plus traditionnelle? FIFA 20 en a également beaucoup, y compris à peu près toutes les meilleures ligues de clubs actuellement en attente. Les supporters de Liverpool veulent probablement terminer leur course de championnat de Premier League, tandis que les fans d’Arsenal comme le vôtre peuvent vraiment jouer la chaîne. Football Ultimate Team est une fois de plus très présent, avec un contenu divisé en saisons afin que vous puissiez vous lancer et ne pas avoir l’impression d’avoir manqué autant.

Rien que net

FIFA 20

Football sans escale – euh, football

VOLTA Football dynamise FIFA 20 avec ses styles d’intérieur et de rue, mais sans rien enlever à ce qui en fait la franchise sportive la plus vendue sur consoles année après année.

NHL 20

Source: Android Central

Même si EA n’a pas apporté d’énormes changements à sa franchise de hockey avec NHL 20, elle a rempli le jeu d’un nombre impressionnant de modes de jeu différents. Comme l’explique notre critique, la meilleure chose à faire est peut-être le grand nombre de façons dont vous pouvez jouer, du mode franchise au monde de CHEL – qui est en quelque sorte une collection de modes en soi. Hockey Ultimate Team est également de retour, bien sûr, mais World of CHEL est un antidote aux achats intégrés qui est le bienvenu.

Il va presque sans dire qu’il est possible de jouer à travers des compétitions du monde réel qui sont actuellement reportées. Et si vous voulez vous amuser de façon inattendue, jouez quelques batailles de HUT Squad et vous remarquerez qu’un certain rappeur célèbre de Long Beach est venu faire un commentaire invité. Hockey et Snoop Dogg? Difficile de laisser passer cela pour une valeur de divertissement supplémentaire à un moment comme celui-ci.

But en avantage numérique

NHL 20

Faisons ce hockey

Avec les options disponibles dans World of CHEL ajoutées aux modes de jeu habituels, NHL 20 marque simplement sur la variété.

MLB The Show 20

Source: Android Central

Le mauvais baseball n’a même jamais eu la chance de commencer en 2020, avec l’épidémie de coronavirus qui a brisé les pauses sur l’action de la MLB alors qu’il était encore au printemps. Il y a de fortes chances que les Boys of Summer finissent par y revenir, mais MLB The Show 20 est tout ce que nous avons pour le moment, et comme le montrent nos détails, ce n’est pas une mauvaise option du tout. Les fans de longue date de la série apprécieront les nouvelles mécaniques comme Perfect / Perfect Hitting, les réglages de mise en service et le nouveau lanceur, tandis que les nouveaux arrivants seront simplement époustouflés par toutes les options disponibles.

L’une des choses qu’il est facile d’apprécier aboit The Show 20 est la façon dont tous ses modes fonctionnent ensemble de manière organique. Si vous aimez vraiment Diamond Dynasty, mais que vous voulez également vous lancer dans d’autres choses, le jeu ne vous punit pas – bien au contraire, car vous progresserez et continuerez à gagner des récompenses Diamond Dynasty pendant que vous jouez. Road to the Show pourrait certainement être un moyen gratifiant de passer le temps jusqu’à ce que les joueurs soient de retour sur les terrains partout, car il a été amélioré avec un système d’avantages plus RPG pour donner à votre créateur un avantage.

Oh, et avant de demander, non, il n’y a pas de coups sur les poubelles dans le jeu pour vous indiquer quand les emplacements hors vitesse arrivent. Pardon.

Frappez le diamant

MLB The Show 20

Un autre home run

MLB The Show 20 met fin à son époque exclusive à PlayStation de manière raffinée, en conservant tout ce qui a fonctionné au cours des dernières saisons et en ajoutant quelques nouvelles mécaniques et encore plus d’options de personnalisation pour jouer au baseball comme vous le souhaitez.

NASCAR Heat 4

Source: 704Games

Oui, même les conducteurs de voitures rapides sont incapables de faire leur travail en ce moment. Les joueurs sur PC peuvent se tourner vers iRacing pour obtenir des tours virtuels en attendant, mais tout le monde n’a pas une plate-forme sur son bureau avec un volant et des pédales. Pour le reste d’entre nous, il y a NASCAR Heat 4, le dernier d’une gamme de jeux de course de voitures de stock en constante amélioration. Le mode carrière est particulièrement amusant lorsque vous montez des pistes de terre à travers les trois séries nationales de NASCAR, soit pour votre propre équipe, soit en impressionnant suffisamment de vraies équipes de course pour qu’elles vous donnent un siège.

Une chose à noter est que ce jeu n’est pas mis à jour pour la saison NASCAR 2020, probablement parce qu’il y aura un NASCAR Heat 5 à un moment donné plus tard cette année. Cela dit, il y a toutes les pistes et tous les événements dont les fans ont envie pendant que le sport est en pause, donc c’est toujours une très bonne option pour les joueurs sur console qui ressentent le besoin de vitesse.

Gardez votre moteur en marche

NASCAR Heat 4

Courir grand ouvert

Avec des moteurs NASCAR du monde réel qui ne démarrent pas pour le moment, NASCAR Heat 4 est un bon moyen de faire quelques tours de votre propre chef, d’autant plus qu’il est beaucoup moins cher maintenant que lors de son lancement.

Quels sont les meilleurs jeux de sport auxquels jouer en ce moment?

D’une part, tout dépend des sports qui, selon vous, laissent les plus grands vides de votre vie en ce moment. Tous les jeux que nous avons énumérés ici sont des choix solides pour passer le temps jusqu’à ce que leurs sports respectifs reviennent. Il y a encore plus – Madden NFL 20 vient à l’esprit, car même si c’est la saison morte de la NFL et que la ligue n’a pas manqué de temps en raison de l’épidémie de coronavirus, il y a eu une vague d’activités d’agence libre et il pourrait être amusant de voir à quoi ressemble Tom Brady avec les Bucs, pour ne citer qu’un exemple.

Cela dit, si votre objectif est simplement de remettre n’importe quel sport dans votre vie, il est difficile de battre NBA 2K20 en termes de gameplay et de mélange solide d’options solo et multijoueur en ligne. FIFA 20 est également fortement recommandé si vous recherchez quelque chose de différent, car VOLTA Football est le meilleur nouveau mode dans n’importe quel jeu de sport au cours des 12 derniers mois.

Et si vous avez un excellent jeu de sport qui ne figure pas sur cette liste et qui, selon vous, peut rendre la réalité sans sport actuelle un peu plus facile pour les autres fans, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à nous le faire savoir.

