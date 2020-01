Vous ne trouverez probablement jamais un bon câble de chargement iPhone pour moins que les coûts d’Anker en ce moment – .

Écoutez, nous allons égaliser avec vous: il n’y a vraiment pas grand-chose à cet accord. Vous avez besoin d’un câble de chargement pour iPhone, Anker fabrique les meilleurs câbles de chargement pour iPhone, et le câble Lightning Anker 3 pieds Powerline II est en vente dès maintenant sur Amazon pour seulement 6,79 $, son prix le plus bas jamais enregistré. Le même câble d’Apple vous coûterait 19 $, et celui-ci est en fait plus durable que les câbles fragiles d’Apple. Pourquoi diable voudriez-vous renoncer à cet accord?!

Voici les points forts de la page produit:

La force en chiffres: un renforcement extrême garantit que le câblage interne est protégé pour que les téléphones continuent de se charger, capable de supporter plus de 80 kg (175 lb).

Durabilité ultime: dure 12 fois plus longtemps que les autres câbles et résiste à plus de 12 000 courbures lors de tests de laboratoire stricts.

Chargez rapidement: la certification Miff et des tests de qualité stricts garantissent que vos appareils Apple sont chargés en toute sécurité, à leur vitesse la plus rapide possible.

Un câble pour la vie: nous sommes tellement convaincus des performances durables de la Power Line II que nous lui avons donné une durée de vie sans tracas.

Ce que vous obtenez: Anker power line II (3Ft y compris les deux extrémités), une durée de vie sans tracas et un service client amical.

