Vous offrez toujours une tonne de coup pour votre argent?

Xiaomi

La gamme Redmi Note est sans doute la famille de smartphones la plus populaire de la sous-marque Xiaomi, vendant des millions d’unités à travers le monde. La prochaine génération de Redmi Note devrait être dévoilée en Inde le 12 mars, et il semble que les spécifications viennent de fuir.

Ishan Agarwal, un pronostiqueur adolescent prolifique, a révélé les spécifications apparentes de Redmi Note 9 Pro sur Twitter, et il coche plusieurs cases pour un téléphone à petit budget en 2020.

Selon Agarwal, le téléphone aura un chipset Snapdragon 720G, 4 Go à 6 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de stockage et un écran LCD FHD + de 6,67 pouces avec un trou de perforation. Le pronostiqueur suggère que le téléphone est équipé d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz plutôt que du taux de 90Hz ou 120Hz vu sur la série Realme 6 et Poco X2 respectivement.

Peut confirmer les spécifications de # RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go.

-6.67 ″ FHD + 20: 9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, batterie 5020mAH, charge 18W pic.twitter.com/0yk5hWxEwm

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 9 mars 2020

Agarwal dit également que le téléphone aura une batterie de 5 020 mAh avec une charge de 18 W, bien qu’une liste FCC pour un prochain téléphone Redmi (qui serait le Redmi Note 9 Pro) indique une charge de 27 W.

Redmi K30 Pro: ce que nous savons jusqu’à présent (Mise à jour: 26 février)

Vers la fin de 2019, la sous-marque Xiaomi Redmi a lancé le Redmi K30. La version 4G de l’appareil a frappé les magasins peu de temps après, tandis que la variante 5G est entrée en précommande début janvier. Maintenant, …

En passant du côté de la caméra, le téléphone offrirait une caméra selfie 16MP et une configuration de caméra arrière quad. Vous pouvez apparemment vous attendre à un appareil photo principal de 48 MP, un vivaneau ultra-large de 8 MP, un capteur macro 5 MP et un capteur de profondeur.

On dirait que vous aurez un choc de batterie et peut-être une mise à niveau mineure du processeur sur le Redmi Note 8 Pro alors. Mais l’ancien appareil aura un capteur de caméra principal de résolution supérieure si ces spécifications divulguées le confirment. Les spécifications Redmi Note 9 Pro divulguées suggèrent également une batterie plus grande et le même chipset que le Realme 6 Pro, mais l’appareil de Realme offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une caméra principale de 64 MP.

Néanmoins, voici le Redmi Note 9 Pro offrant un prix attractif, surtout maintenant que Realme a augmenté le prix de ses derniers téléphones. Son prédécesseur a lancé à Rs 14 999 (~ 203 $) en Inde, mais j’espère que Redmi est en mesure de plonger encore plus bas cette fois.