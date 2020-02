Vous pourrez bientôt partager la clé de votre voiture via iMessage

Quand Apple a initialement publié la version bêta d’iOS 13.4, il a été découvert que la société travaillait sur une nouvelle fonctionnalité “CarKey” qui permettait aux utilisateurs de stocker une version numérique de leurs clés de voiture dans l’application Wallet sur leur iPhone et Apple Watch. Ces clés donneraient aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller et de démarrer leur voiture avec leur iPhone ou Apple Watch tant que la voiture était activée pour NFC.

La version bêta a également expliqué que les utilisateurs seraient en mesure de partager leur CarKey avec d’autres pour donner un accès permanent ou temporaire à leurs véhicules. Aujourd’hui, Apple a révélé exactement comment les utilisateurs pourront partager leurs clés.

Apple a publié la version bêta 2 d’iOS 13.4 aujourd’hui et, comme l’a rapporté MacRumors, les utilisateurs pourront partager leur CarKey avec quelqu’un directement via l’application Messages.

Selon la documentation trouvée dans la version bêta, le partage d’une clé CarKey via des messages est réservé aux conversations individuelles et ne fonctionnera pas pour les groupes.

“CarKey n’est pas disponible dans les conversations de groupe. Vous pouvez envoyer CarKey dans les conversations avec un individu.”

Cela semble moins d’une limitation de la fonctionnalité et plus d’une décision intentionnelle d’Apple. Il est logique de vous demander d’accorder une autorisation distincte à chaque personne, en particulier lorsque votre voiture est impliquée.

Lorsqu’une personne reçoit une invitation à accéder à la voiture de quelqu’un, elle sera informée du type d’accès qui lui a été accordé.

“(Le propriétaire du véhicule) vous a invité à utiliser son (modèle de véhicule) avec un accès de déverrouillage et de conduite. Cela vous permet d’utiliser votre iPhone et votre Apple Watch pour déverrouiller / verrouiller la voiture, démarrer le moteur et conduire.”

Il n’y a pas de date de sortie définie pour CarKey mais, étant donné qu’elle figure dans la version bêta 13.4, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit déployée avec la version publique d’iOS 13.4.