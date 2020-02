Vous pourrez bientôt récupérer votre iPhone sans avoir besoin d’un Mac

La version bêta d’iOS 13.4 a mis en lumière de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que la nouvelle fonctionnalité “CarKey” qui permettra aux propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch de déverrouiller et de démarrer leurs voitures compatibles NFC ainsi que de partager l’accès à leur véhicule via iMessage.

Aujourd’hui, . a découvert une autre fonctionnalité intéressante dans la dernière version bêta pour iPhone. Dans la version bêta d’iOS 13.4, il existe des preuves indiquant qu’Apple travaille sur une fonction de récupération Internet pour le système d’exploitation.

Actuellement, si vous avez un iPhone ou un iPad à récupérer, vous devez le connecter à un Mac ou un PC. Alors que cela fonctionnait bien, de plus en plus de gens achètent juste un iPhone ou un iPad. Comme seuls les utilisateurs d’iOS augmentent, il est logique qu’Apple intègre la possibilité de récupérer ces appareils sans avoir besoin d’un ordinateur portable ou de bureau.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Comme le note ., cette nouvelle fonctionnalité pourrait être encore plus critique pour des appareils comme l’Apple Watch ou HomePod, qui doivent actuellement être apportés à un Apple Store afin d’être récupérés car ils n’ont pas de connecteurs externes pour que les utilisateurs puissent les récupérer à la maison.

La fonctionnalité, appelée “OS Recovery”, semble indiquer que les utilisateurs pourront restaurer leur iPhone, iPad et autres appareils Apple par voie aérienne et sans avoir besoin de le connecter physiquement à un Mac ou un PC. Il existe également des indices selon lesquels certains appareils peuvent être récupérés en les connectant les uns aux autres, par exemple un iPhone à un iPad.

La fonctionnalité aura très probablement la même caractéristique que le Mac, qui bénéficie depuis longtemps d’une récupération sur Internet. Si vous avez besoin de récupérer votre Mac, vous pouvez le faire en téléchargeant le système d’exploitation et en restaurant vos données via iCloud ou une sauvegarde Time Machine sans dépendre d’un autre appareil pour le faire.