Vous pourrez bientôt voir et contrôler les applications de données et les sites Web partagés avec Facebook

“L’un de nos principaux objectifs pour la prochaine décennie est de créer des protections de la vie privée beaucoup plus solides pour tout le monde sur Facebook.”

Facebook a annoncé que sa nouvelle fonctionnalité “Activité hors Facebook” est désormais déployée pour tous les utilisateurs.

Dans un communiqué de presse, il a déclaré:

À ce jour, notre outil d’activité hors Facebook est disponible pour les personnes sur Facebook dans le monde entier. D’autres entreprises nous envoient des informations sur votre activité sur leurs sites et nous utilisons ces informations pour vous montrer des annonces qui vous concernent. Vous pouvez maintenant voir un résumé de ces informations et les supprimer de votre compte si vous le souhaitez.

L’activité hors Facebook marque un nouveau niveau de transparence et de contrôle. Nous y travaillons depuis un certain temps car nous avons dû reconstruire certains de nos systèmes pour que cela soit possible.

Facebook prévoit également d’informer les 2 milliards de ses utilisateurs au cours des prochaines semaines, incitant les gens à revoir leurs paramètres de confidentialité, à ajuster les autorisations pour les publications, les informations de profil et à renforcer la sécurité du compte.

En outre, il a confirmé qu’au début du mois, il avait déployé des notifications de connexion pour vous alerter lorsque vous utilisez une connexion Facebook pour vous connecter à des applications tierces.

L’activité hors Facebook est certainement un changement important et bienvenu. À titre d’explication, en août dernier, il a donné cet exemple:

Imaginez qu’un site Web de vêtements souhaite diffuser des annonces aux personnes intéressées par un nouveau style de chaussures. Ils peuvent envoyer des informations à Facebook disant que quelqu’un sur un appareil particulier a regardé ces chaussures. Si ces informations sur l’appareil correspondent au compte Facebook de quelqu’un, nous pouvons diffuser des annonces sur ces chaussures à cette personne. Pour expliquer cela davantage, nous avons rassemblé quelques ressources ici.

Avec la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez:

Consultez un résumé des informations que d’autres applications et sites Web ont envoyées à Facebook via nos outils commerciaux en ligne, comme Facebook Pixel ou Facebook Login;

Déconnectez ces informations de votre compte si vous le souhaitez; et

Choisissez de déconnecter les futures activités hors Facebook de votre compte. Vous pouvez le faire pour toutes vos activités hors Facebook, ou tout simplement pour des applications et des sites Web spécifiques.

La nouvelle fonctionnalité a été mise à disposition en Irlande, en Corée du Sud et en Espagne dans un premier temps, Facebook indique qu’elle continuera de la déployer partout dans les prochains mois.

