Vous pourrez diffuser des émissions Peacock gratuitement dès avril – .

Si vous pensiez qu’Apple TV + et Disney +, les services de streaming lancés en novembre, étaient abordables, alors vous aimerez probablement certaines des options d’abonnement Peacock que Comcast a préparées pour vous. Les nouveaux services de streaming seront disponibles le 15 juillet en trois niveaux d’abonnement, dont un gratuit et financé par la publicité. De plus, il existe un moyen d’obtenir un accès anticipé gratuit si vous êtes déjà abonné au câble Comcast.

Le niveau Peacock Free offrira quelque 7 500 heures de contenu, y compris un accès le jour suivant aux saisons en cours, des séries classiques complètes, des films, des actualités et des sports, y compris les Jeux olympiques.

En dépensant 4,99 $ par mois, vous obtiendrez Peacock Premium, ou plus de 15 000 heures de contenu, y compris tout ce qui est disponible sur la déchirure gratuite, les saisons complètes des originaux Peacock, l’accès le jour suivant aux saisons en cours de la série de retour, un accès anticipé aux discussions tard le soir spectacles, et encore plus de sports. Vous devrez toujours gérer les annonces, mais le service en vaut peut-être la peine. Sans oublier que vous obtenez Premium gratuitement si vous êtes abonné à Comcast ou Cox.

L’expérience Premium sans publicité fait grimper le prix de 5 $, pour un total de 9,99 $. Même si vous êtes sur Comcast ou Cox, vous devrez payer les 5 $ supplémentaires pour vous débarrasser des publicités.

Les services seront largement disponibles à partir du 15 juillet, mais tous les clients Xfinity X1 et Flex pourront bénéficier de Peacock Premium dès le 15 avril.

On ne sait pas combien d’utilisateurs pourront accéder au même compte Peacock, mais la version gratuite ne nécessite aucun engagement financier, elle sera donc accessible à tous. Les plans de contenu de Comcast pour Peacock sont disponibles à ce lien. L’Office ne sera cependant pas disponible sur Peacock avant 2021, quand il quittera Netflix.

Source de l’image: Jenny Kane / AP / Shutterstock

