Vous pourrez enfin jouer à Pistol Whip sur PSVR cet été

Pistol Whip arrive enfin sur PlayStation VR (PSVR) cet été, et il apporte toutes les actions folles et les mises à jour post-lancement avec lui le premier jour. Depuis la sortie de Pistol Whip sur Oculus Quest et les plateformes PC VR en novembre dernier, les joueurs ont tiré, esquivé, esquivé et, bien sûr, fouetté les ennemis au rythme et aimant chaque minute. Il a été appelé l’un des meilleurs titres VR auxquels vous pouvez jouer plusieurs fois, même en remportant plusieurs prix du jeu VR de l’année (GOTY) pour 2019.

Les joueurs PSVR vont enfin pouvoir participer à l’action, à partir de cet été, et cela va inclure tous les niveaux qui ont été ajoutés au jeu depuis le lancement en novembre. Jusqu’à présent, nous avons ajouté un total de trois nouveaux niveaux à Pistol Whip depuis le lancement, et Cloudhead Games dit qu’ils n’ont pas l’intention de ralentir les mises à jour de sitôt, avec des mises à jour prévues, y compris de nouveaux niveaux, des modificateurs, etc. sera annoncé après la version PSVR. À ce stade, nous nous attendons à un ajout de niveau gratuit supplémentaire à Pistol Whip avant que Cloudhead Games ne finalise la version 1.0 du jeu, comme annoncé dans une précédente mise à jour de contenu.

Si vous n’avez jamais joué à Pistol Whip, vous comprendrez rapidement que ce n’est pas seulement une tonne de plaisir à jouer; c’est aussi un entraînement incroyablement pénible. Contrairement à d’autres jeux de rythme VR populaires comme Beat Saber ou Audica, Pistol Whip ne force pas les joueurs à jouer avec le rythme. Au contraire, les joueurs qui veulent simplement profiter de la musique et perfectionner leurs compétences de visée peuvent tirer à n’importe quel rythme. Les points sont déterminés à la fois par la compétence de visée et le tir au rythme, donc tout en jouant avec la musique n’est pas nécessaire, il est certainement encouragé car vous obtiendrez des points bonus pour le faire. Vous déplacerez également votre corps d’une manière que vous n’auriez probablement jamais cru possible en entrant dans l’état de flux requis pour vraiment maîtriser le jeu.

Les joueurs PSVR utiliseront un seul contrôleur de déplacement pour viser leur arme, mais un modificateur permet d’utiliser deux contrôleurs de déplacement dans le jeu pour des pistolets à double arme, si vous préférez. Les niveaux de Pistol Whip ne sont que cela; niveaux, pas des “chansons” comme les autres jeux de rythme ont tendance à se concentrer. Quoi qu’il en soit, Pistol Whip propose une bande-son EDM de pompage qui vous fera vous sentir comme John Wick en un rien de temps. Les niveaux ultérieurs se sont concentrés sur toutes sortes d’autres scénarios sur le thème du film, comme le récent inspiré de Mad Max. Pistol Whip se vend actuellement 25 $ sur Steam et Oculus.

