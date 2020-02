Vous pourriez obtenir jusqu’à 358 $ si vous étiez touché par une violation de données Yahoo – .

En ce qui concerne les violations de données, celle qui a frappé Yahoo en 2014 était un doozy. Lorsque la poussière s’est installée, Yahoo a révélé que les pirates ont réussi à s’enfuir avec des informations sensibles et des informations d’identification provenant de plus de 500 millions d’utilisateurs.

À l’époque, la société a déclaré qu’elle pensait qu’un groupe parrainé par l’État était à l’origine de l’attaque et que certaines des informations obtenues au cours de la violation comprenaient «les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, dates de naissance, mots de passe hachés (le grande majorité avec [password hashing function] bcrypt) et, dans certains cas, des réponses aux questions de sécurité chiffrées ou non chiffrées. »

Bien sûr, Yahoo étant Yahoo, la société a également été touchée par un certain nombre d’autres violations de la sécurité au cours des dernières années.

Cela dit, si vous êtes un utilisateur de Yahoo touché par une importante violation de données, il est possible que vous ayez droit à 100 $, voire plus. Bien sûr, avec autant de personnes potentiellement affectées par une violation de données, les chances qu’une personne obtienne 100 $ dépendent du nombre de personnes qui passent par la paperasse requise.

Soit dit en passant, Yahoo note que le chiffre de 100 $ pourrait être inférieur ou aussi élevé que 358,08 $ selon le nombre de personnes déposant des réclamations. Soit dit en passant, Yahoo offre également deux ans de surveillance de crédit gratuite pour les personnes touchées.

Le formulaire de réclamation de Yahoo se lit en partie:

Si vous êtes un membre du groupe visé par le règlement, vous pouvez faire une réclamation pour un minimum de deux ans de services de surveillance du crédit sans frais pour vous en remplissant ce formulaire de réclamation. Les services de surveillance du crédit sont conçus pour vous aider à vous protéger contre une éventuelle utilisation illégale de vos informations personnelles qui pourrait être compromise en raison des violations de données de Yahoo. Les services de surveillance du crédit vous fourniront des alertes si quelqu’un utilise illégalement vos informations personnelles et d’autres services précieux de protection de l’identité. Les services de surveillance du crédit ne seront fournis qu’une fois par personne, plutôt qu’une fois par compte.

Si vous pouvez vérifier que vous disposez déjà de services de surveillance du crédit ou de protection de l’identité que vous conserverez pendant au moins 12 mois, vous pouvez plutôt demander un paiement en espèces d’un montant de 100 $, bien que ce montant puisse être inférieur ou supérieur à 358,80 $, selon le nombre de demandes soumises.

Dans l’état actuel des choses, le fonds de règlement de Yahoo vaut 117,5 millions de dollars, la société notant que les personnes aux États-Unis ou en Israël qui ont utilisé des comptes Yahoo entre 2012 et 2016 sont éligibles à une compensation.

Les utilisateurs éligibles devront déposer leur dossier d’ici juillet 2020.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

