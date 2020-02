Vous pouvez désormais importer vos entraînements Apple Watch dans Strava pour iOS

Merci à l’intégration de HealthKit!

Que souhaitez-vous savoir

Strava pour iOS a été mis à jour pour inclure la prise en charge de HealthKit sur iOS.

Cela signifie que vous pouvez désormais importer des entraînements enregistrés par Apple dans l’application, y compris à partir d’Apple Watch.

Auparavant, les utilisateurs avaient été obligés d’utiliser des applications tierces pour combler le fossé entre Strava et les entraînements enregistrés sur iOS.

Strava pour iOS a été mis à jour pour inclure la prise en charge d’iOS HealthKit, ce qui signifie que vous pouvez désormais importer des entraînements enregistrés via votre iPhone ou votre montre directement dans l’application.

La nouvelle mise à jour a été publiée le 12 février et ses notes de version indiquent:

Salut, nous sortons beaucoup avec la sortie de cette semaine:

Vous pouvez désormais synchroniser vos entraînements et activités avec Strava enregistrés avec l’application Workout sur votre Apple Watch. Nous avons également amélioré l’importation des activités et supprimé les doublons de téléchargement.

Nous mettons le recadrage d’activité sur mobile! Si vous avez laissé votre GPS fonctionner un peu trop longtemps, vous pouvez maintenant modifier votre activité sur votre téléphone.

Les membres du sommet voient désormais également leur fréquence cardiaque, leur puissance et leur allure ajustée sur les segments.

Cela signifie que si vous enregistrez un entraînement en utilisant uniquement votre Apple Watch, comme une course ou une marche, vous pouvez ensuite importer les données d’entraînement directement dans Strava. Pour activer la fonction, il vous suffit de vous diriger vers les paramètres de l’application Strava, en sélectionnant «Applications, services et appareils». Choisissez l’application Santé et vous pourrez voir vos séances d’entraînement enregistrées via Apple.

Comme mentionné, vous pouvez désormais également recadrer votre activité sur mobile, au cas où vous laisseriez votre GPS ou votre suivi trop longtemps. Les membres du sommet peuvent désormais également voir leur fréquence cardiaque, leur puissance et leur allure ajustée sur les segments.