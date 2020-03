Vous pouvez désormais lire les paroles d’une chanson sur YouTube Music

Cependant, les paroles sont statiques et vous devez les faire défiler.

Que souhaitez-vous savoir

Les applications iOS et Android pour YouTube Music obtiennent une nouvelle page de paroles.

Il affichera une version statique des paroles de la chanson.

Cela signifie qu’ils ne défileront pas automatiquement pendant la lecture du morceau.

Google a travaillé sur une refonte de l’écran de lecture de YouTube Music, et il déploie maintenant une nouvelle page de paroles pour les applications iOS et Android.

Lorsque vous écoutez maintenant une piste, vous pouvez cliquer sur une petite icône “i” en bas à gauche, qui affichera l’écran des paroles. Malheureusement, contrairement à ses concurrents, la mise en œuvre de YouTube Music est statique. Cela signifie que même si l’application Spotify, par exemple, fera défiler automatiquement les paroles au fur et à mesure que la chanson progresse, avec YouTube Music, vous devrez le faire à la main.

Vous pouvez voir à quoi cela ressemble à droite.

Comme l’a découvert The Verge, cependant, toutes les chansons n’ont pas de paroles disponibles. La fonctionnalité n’est pas non plus disponible dans l’application Web YouTube Music, bien que Google indique qu’elle travaille à changer cela bientôt.

L’entreprise a travaillé dur pour améliorer le service ces derniers mois; il a également ajouté une commutation transparente entre les versions audio et vidéo d’une chanson, et vous pouvez désormais également télécharger vos propres pistes dans la bibliothèque YouTube Music, quelque chose que la société appelle «casier musical».

Critique de YouTube Music: une mixtape pleine de promesses