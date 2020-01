Vous pouvez désormais observer les étoiles sur votre téléphone grâce à Google Earth

Google Earth sur les téléphones reçoit une petite mais jolie mise à niveau. La toile de fond de la Terre n’est plus une mer terne et sans vie de noir. À sa place, vous trouverez maintenant la beauté fascinante de la Voie lactée et les milliards de lumières vacillantes qui lui donnent sa vie et son éclat.

Vous pouvez maintenant voir une vue des étoiles lorsque vous effectuez un zoom arrière depuis la Terre sur votre téléphone. Faites pivoter le globe et vous verrez des images de la belle Voie lactée, recueillies auprès de l’Observatoire européen austral, représentant les étoiles telles qu’elles apparaissent à un explorateur spatial à un point situé à environ 50000 miles au-dessus de la planète.

Ce n’est pas une surprise, bien sûr, étant donné que la plupart des téléphones offrent de nos jours suffisamment de puissance pour faire honte aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau d’il y a quelques années à peine. Vraiment, il est surprenant que cela ait pris autant de temps à Google.

Et maintenant que le ciel étoilé de Google Earth est enfin disponible sur les téléphones, vous pouvez regarder les étoiles de la véritable façon du 21e siècle: en regardant l’écran de votre téléphone, au lieu de quitter la maison et de regarder le ciel.

Mais ce n’est pas tout. Jonathan Cohen de Google a également parlé de l’ajout de nuages ​​animés réalistes qui montrent les conditions météorologiques de la Terre, ainsi que des visites guidées de la société, à travers Google Earth, des corps célestes et de la Station spatiale internationale.

Si cela ne suffit pas pour vous convaincre, les gens de Google sont des geeks de l’espace total – moi aussi! – puis sauter dans l’hyperespace sur Google Maps devrait sans aucun doute changer d’avis.

