Vous pouvez désormais obtenir le pack Disney Plus avec Hulu Live TV ou sans publicité

Lors de son lancement en novembre, Disney Plus (Disney +) a proposé un forfait mensuel avec ESPN et Hulu de base financé par la publicité pour 12,99 $ par mois, mais vous ne pouviez pas mettre à niveau ce plan vers No Ads ou Live TV, ce qui a entravé l’expérience pour les abonnés Hulu qui souhaitaient étendre leurs options et débloquer plus de contenu au sein du service. Il y avait une solution de contournement qui permettait aux utilisateurs d’obtenir le pack Disney + avec No Ads Hulu, mais si vous vous étiez déjà inscrit au bundle, vous n’aviez pas de chance.

Jusqu’à présent, c’est.

Après avoir ouvert le forfait Disney + aux abonnés Verizon de Disney + on Us plus tôt ce mois-ci, Hulu a tranquillement déployé de nouveaux forfaits Disney + dans ses options de forfait, y compris des options de mise à niveau faciles vers Disney + avec No Ads Hulu et Disney + avec Live TV. Cela vous permet d’obtenir le bundle que vous souhaitez avec les fonctionnalités que vous souhaitez, ainsi que de modifier votre bundle après votre abonnement initial si vous découvrez qu’aucune publicité ne vaut réellement les 7 $ supplémentaires par mois.

Je suis heureux de voir que Disney adopte enfin une position plus raisonnable et détendue sur le pack Disney +, car il n’était pas très logique de bloquer les abonnés du bundle des fonctionnalités plus chères de Hulu. Quelle entreprise médiatique ne veut pas prendre plus d’argent après tout? Si vous êtes abonné à Hulu Live TV, le pack Disney + est devenu une évidence, car le pack ne coûte que 8 $ de plus que votre facture actuelle pour non pas un mais deux services de streaming supplémentaires: Disney + et ESPN +.

