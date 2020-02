Vous pouvez désormais recharger votre forfait téléphonique prépayé via la recherche Google

Entre les codes USSD, les applications officielles et les clients bancaires, il existe de nombreuses façons de recharger le forfait prépayé de votre téléphone. Mais Google pense qu’il peut faire mieux et propose désormais une autre façon de recharger votre plan en Inde.

La société a annoncé la possibilité de rechercher et d’acheter des plans de téléphone prépayés via la recherche Google sur Android. Il vous suffit de rechercher «recharge SIM» ou «recharge mobile prépayée» (ou une autre requête similaire) et vous pourrez parcourir, comparer et acheter divers plans prépayés.

Une fois que vous avez trouvé l’option de recharge souhaitée, Google vous indique que vous pouvez utiliser le portefeuille mobile ou le fournisseur de paiement de votre choix pour effectuer l’achat. Plus précisément, le géant de la recherche dit que Google Pay, Paytm, Mobikwik et FreeCharge peuvent être utilisés.

L’expérience prend actuellement en charge Airtel, Vodafone-Idea, Jio et BSNL. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas disponible en dehors de l’Inde pour le moment, mais nous avons contacté Google pour savoir s’ils envisagent de la proposer à davantage de marchés.

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir ces intégrations faire leur chemin dans la recherche Google, car cela pourrait rationaliser les recharges prépayées pour de nombreux utilisateurs. Maintenant, à propos de Google intégrant également les plans d’électricité prépayée et d’autres services.