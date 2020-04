Vous pouvez désormais regarder gratuitement certains originaux Apple TV Plus et YouTube

Le service de streaming dédié d’Apple – Apple TV Plus – offrirait un tas d’émissions et de films originaux en streaming gratuit. YouTube fait également de même pour ses originaux YouTube Premium.

Cette décision est probablement due à la crise actuelle des coronavirus qui a des millions de personnes dans le monde enfermées dans leurs maisons.

Originaux Apple TV Plus gratuits

Le contenu gratuit d’Apple TV Plus a été mis en ligne jeudi pour les téléspectateurs américains. D’autres clients mondiaux auraient accès au contenu gratuit à partir du 10 avril via l’application Apple TV.

Les originaux Apple en streaming gratuit incluent les titres suivants:

The Elephant Queen – Un long métrage documentaire sur la faune qui suit une matriarche d’éléphants alors qu’elle mène son troupeau à travers le paysage africain.Petite Amérique – Une série d’anthologie qui raconte les histoires d’immigrants vivant en Amérique.Servant – Une série d’horreur et de mystère dirigée par M. Night Shyamalan qui raconte l’histoire d’un couple qui perd son bébé, seulement pour qu’il revienne étrangement à la vie.Pour toute l’humanité – Une prise en charge de l’histoire où la course spatiale mondiale ne se termine jamais. Dickinson – A histoire moderne de passage à l’âge adulte sur la poète Emily Dickinson.Aide – Un spectacle pour enfants mettant en vedette une équipe de monstres de marionnettes dynamiques qui résolvent une gamme de problèmes.Ghostwriter – Un autre enfant montre ce qui se passe quand un fantôme commence à libérer des personnages fictifs de livres dans le monde réel.

Originaux YouTube gratuits

YouTube aurait également rendu un certain nombre d’originaux gratuits à regarder au milieu de la pandémie de coronavirus. Ces titres sont généralement disponibles avec un abonnement YouTube Premium qui coûte 11,99 $ par mois. Cependant, les personnes sans abonnement peuvent désormais les regarder gratuitement.

Ce sont les meilleurs sites Web pour regarder légalement des films gratuits en ligne

De plus en plus de gens abandonnent le câble en faveur de services de streaming comme Netflix, Hulu et Disney Plus. Ces services d’abonnement sont généralement plus faciles à configurer et plus flexibles que le câble standard, mais le…

“Avec une collection variée d’originaux YouTube préférés des fans maintenant disponibles en streaming gratuit, nous continuons à promouvoir la sécurité tout en offrant à nos utilisateurs de tous âges du divertissement à travers le monde”, a déclaré à Variety Susanne Daniels, responsable mondiale du contenu original de YouTube.

Les originaux YouTube désormais disponibles en streaming gratuit incluent: Escape The Night, Step Up: High Water, Impulse, Foursome et Sherwood. D’autres émissions comme Hyperlinked, We Are Savvy et King of Atlantis devraient également devenir gratuites au cours des prochaines semaines.

Que pouvez-vous regarder d’autre gratuitement?

Outre ces originaux Apple TV Plus et YouTube qui sont maintenant diffusés gratuitement, vous pouvez également regarder une tonne de contenu gratuit sur HBO. Sling TV propose également une offre gratuite de 7 jours avec plus de 40 chaînes de télévision en direct.

Fatigué de diffuser des trucs? Consultez cette liste d’applications et de jeux gratuits que vous pouvez obtenir dès maintenant. Vous pouvez également télécharger et lire des bandes dessinées Marvel amusantes ou obtenir un essai gratuit de Google Play Pass.

Plus d’articles sur Streaming