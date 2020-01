Vous pouvez désormais utiliser les caméras Arlo Pro 3 et Ultra avec des stations de base plus anciennes

Les caméras Arlo sont parmi les plus populaires du marché, principalement grâce aux fonctionnalités avancées qu’elles offrent. Malheureusement, certaines améliorations publiées au fil du temps vous obligent à acheter de nouvelles caméras, car les nouvelles mises à niveau nécessitent un nouveau matériel. Un bon exemple est l’Arlo Pro 3, qui présentait une résolution plus élevée que son prédécesseur, mais n’était pas compatible avec la station de base du Pro 2. Cela signifiait que vous deviez acheter un tout nouveau kit si vous vouliez profiter des fonctionnalités du nouvel appareil photo. Heureusement, le PDG d’Arlo, Matthew McRae, a annoncé que la société corrigeait ce problème car il apportait une compatibilité descendante à ses stations de base.

Pour les utilisateurs existants de @ArloSmartHome qui souhaitent acheter la meilleure caméra de sécurité connectée au monde … et je sais que c’était une demande de notre communauté … nous avons déployé la compatibilité descendante afin que les caméras Arlo Pro3 et Ultra fonctionnent maintenant avec Arlo Pro 2 stations de base.

– Matthew McRae (@mbmcrae) 24 janvier 2020

L’exécutif a partagé les nouvelles sur Twitter, mentionnant que les caméras Arlo Pro 3 et Ultra peuvent désormais fonctionner avec les concentrateurs Pro 2 et les anciens, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser sans avoir à remplacer votre station de base existante. Ceci est particulièrement utile si vous avez juste besoin d’un appareil photo supplémentaire, car vous pouvez en acheter un de rechange sans changer votre configuration. En fait, les caméras sont maintenant compatibles avec plusieurs anciennes stations de base, mais vous ne pourrez peut-être pas diffuser de vidéo 2K ou profiter de fonctionnalités avancées telles que le zoom automatique et le suivi, selon celle que vous possédez déjà.

