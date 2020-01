Vous pouvez désormais utiliser les iPhones comme clés de sécurité Google pour 2FA

L’année dernière, Google a annoncé que tous les appareils Android 7+ pouvaient être utilisés comme authentification à deux facteurs lors de la connexion à Gmail, Drive et à d’autres services propriétaires. La plupart des iPhones modernes peuvent désormais être utilisés comme clé de sécurité Google.

Aujourd’hui, la plupart des gens connaissent de plus en plus le 2FA grâce aux codes envoyés par SMS. Cependant, cela est largement considéré comme peu sûr, et des alternatives plus sûres comme les clés de sécurité physiques que vous branchez sur votre téléphone ou votre ordinateur sont recommandées. Une nouvelle solution utilise le matériel de votre téléphone pour vérifier que vous êtes bien celui qui se connecte.

Avec une mise à jour de l’application Google Smart Lock sur iOS cette semaine, “vous pouvez maintenant configurer la clé de sécurité intégrée de votre téléphone.” Selon un googleur aujourd’hui, la société tire parti de Secure Enclave trouvé sur les puces de la série A d’Apple. Stockant Touch ID, Face ID et d’autres données cryptographiques, il a d’abord été introduit sur l’iPhone 5s, bien que cet appareil particulier ne prenne plus en charge iOS 13.

Chaque fois que les utilisateurs saisissent un nom d’utilisateur et un mot de passe de compte Google, ils seront invités à ouvrir Smart Lock sur leur iPhone à proximité pour confirmer une connexion. Il y a aussi la possibilité d’annuler avec “Non, ce n’est pas moi”.

Cela ne fonctionne que lors de la connexion à Google avec Chrome, tandis que Bluetooth sur l’ordinateur de bureau et le téléphone doit être activé car les appareils communiquent localement la demande de confirmation et la vérification.

Cette application était auparavant utilisée uniquement pour autoriser les clés de sécurité Bluetooth sur iOS, ainsi que pour générer des codes de sécurité à usage unique. Google a également «actualisé la conception de l’application pour la rendre plus facile à utiliser» avec la version 1.6.

Après avoir installé l’application mise à jour, vous êtes invité à sélectionner un compte pour «Configurer la clé de sécurité intégrée de votre téléphone». Après avoir confirmé votre mot de passe, vous êtes invité à confirmer l’appareil que vous utilisez.

