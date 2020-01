Vous pouvez désormais utiliser votre iPhone comme clé de sécurité Google pour 2FA

Google Smart Lock pour iOS a été mis à jour vers la version 1.6!

Que souhaitez-vous savoir

Cela signifie que vous pouvez désormais utiliser votre iPhone comme clé de sécurité Google.

Google utiliserait Secure Enclave dans les puces d’A-Series d’Apple.

Google a mis à jour son application Google Smart Lock pour iOS afin que les utilisateurs puissent désormais utiliser leurs iPhones comme clés de sécurité Google.

Les notes de publication de la version 1.6 indiquent:

Avec cette nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais configurer la clé de sécurité intégrée de votre téléphone, la meilleure protection de second facteur pour votre compte Google. Nous avons également actualisé la conception de l’application pour la rendre plus facile à utiliser.

Selon 9to5Google, Google utilise l’enclave sécurisée des puces de la série A d’Apple, qui stocke entre autres les données Touch ID et Face ID. L’authentification 2FA par SMS s’est avérée être une solution 2FA non sécurisée grâce en partie aux attaques par échange de carte SIM. Les clés de sécurité physiques sont considérées comme une option beaucoup plus sécurisée, et maintenant le matériel de votre téléphone peut être utilisé dans le même but.

L’utilisation du téléphone comme clé de sécurité est assez similaire à Google Prompt, car l’interface utilisateur est la même. Cependant, pour utiliser votre téléphone comme clé de sécurité, vous devez être à portée Bluetooth de l’appareil auquel vous vous connectez, car l’invite de connexion n’est pas uniquement envoyée sur Internet.

Pour accéder à la fonctionnalité, mettez simplement à jour l’application Google Smart Lock pour iOS, puis vous serez invité à configurer la clé de sécurité intégrée de votre téléphone. Pour que la fonctionnalité fonctionne, vous devrez utiliser Chrome pour vous connecter à Google, et votre téléphone et votre ordinateur de bureau devront avoir activé Bluetooth pour pouvoir communiquer.