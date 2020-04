Vous pouvez enfin louer et acheter des films sur Amazon Prime Video pour iPhone, iPad et Apple TV.

Amazon a ajouté la possibilité d’acheter du contenu directement dans l’application Amazon Prime Video, ce qui signifie que vous pouvez louer ou acheter des films et des émissions de télévision via des achats intégrés via iPhone, iPad et Apple TV sans jamais quitter l’application.

Bien que vous ayez toujours pu regarder du contenu acheté via Amazon Prime Video sur les applications iOS, iPadOS et tvOS, vous n’étiez pas autorisé à les acheter directement dans l’application. Auparavant, vous deviez accéder directement à un site distinct pour effectuer l’achat, puis vous pouviez regarder le contenu dans l’application.

Cette façon détournée a aidé Amazon à contourner la baisse des bénéfices qu’Apple tire de tous les achats sur l’App Store (y compris les achats intégrés), en faisant en sorte que la transaction aille ailleurs. C’est une pratique assez courante pour Apple de prendre environ 30% de toutes les transactions App Store.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

L’onglet Store nouvellement ajouté dans l’application Amazon Prime Video vous permet de parcourir tous les titres que vous pouvez louer ou acheter. À l’heure actuelle, les prix semblent être les mêmes que ceux d’Amazon directement – aucune majoration n’a été ajoutée pour la réduction qu’Apple prend comme d’autres services l’ont fait dans le passé.

Il n’est pas clair si Amazon a conclu une sorte d’accord avec Apple, ou ils ont juste décidé d’être très gentils et de basculer le commutateur, mais cela va être un changement bienvenu pour de nombreux utilisateurs frustrés par l’ancien système.