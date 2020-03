Vous pouvez faire caca dans Animal Crossing: New Horizons et vous voudrez peut-être

Animal Crossing: New Horizons regorge de découvertes incroyables et merveilleuses, et grâce à la grande communauté de fans, nous apprenons quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes qui sont plus que de simples conseils de décoration. Par exemple, Kotaku a indiqué que vous pouvez faire caca (merci à @earthtwojesse d’avoir partagé cette découverte sur Twitter.

C’est vrai. Vous pouvez ajouter des toilettes à votre tente ou à votre maison, mais vous pouvez réellement faire plus que simplement vous asseoir dessus. Si vous avez mangé des fruits, lorsque vous vous asseyez sur les toilettes, vous expulserez les fruits à zéro. Avec un clap et un “ça s’occupe de ça”, vous êtes en route! Regardez la vidéo dans ce tweet pour voir ce que je veux dire.

PSA: Vous pouvez faire caca en croisement d’animaux. GOTY. #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/rK4JvZLvXG

– Jesse (joue probablement ACNH) 🍃 (@earthtwojesse) 22 mars 2020

Pourquoi voudriez-vous expulser vos fruits? vous demandez peut-être. Il y a certaines raisons pour lesquelles vous ne voulez pas avoir cette puissance supplémentaire, qui est normalement utilisée pour vous aider à obtenir tout le bois lorsque vous abattez des arbres ou cassez des rochers en morceaux. L’une de ces raisons est que vous pouvez obtenir jusqu’à 8 objets sur des rochers lorsque vous les frappez avec une hache ou une pelle sans énergie supplémentaire (que vous obtenez des fruits).

Donc, dès que ces toilettes seront disponibles, n’hésitez pas à les récupérer et à les ajouter à votre logement. Cela vous sera très utile.