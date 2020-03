Vous pouvez l’appeler Pixel Smush ou 3D Touch, c’est toujours la même idée ratée

L’une des nouvelles fonctionnalités qui vient d’arriver sur le Pixel 4 est “l’accélérateur de pression longue”, ou Pixel Smush. C’est un concept que Google a lancé depuis longtemps – Android Froyo pourrait mesurer la force d’une touche il y a une décennie – mais avec de nouvelles capacités d’apprentissage automatique et une certaine créativité logicielle, c’est maintenant une réalité.

J’ai eu la mise à jour (bien plus tôt que prévu). Voici Pixel Smush Press en action. C’est subtil et un peu incohérent, mais c’est là. pic.twitter.com/9oVccEjJDF

– Dieter Bohn (@backlon) 3 mars 2020

Imaginez que vous vouliez appuyer sur votre écran d’accueil pour afficher le menu contextuel. Vous appuyez et maintenez, non? Vous pouvez toujours, mais avec Deep Touch, vous pouvez maintenant simplement appuyer plus fort et l’attente est finie. C’est une implémentation assez simple qui n’est pas vraiment utile en soi, mais elle montre comment Deep Touch peut fonctionner et afficher le menu contextuel dans presque toutes les applications si un développeur choisit de le faire. Mais est-ce quelque chose dont nous avons vraiment besoin?

Que fait-il réellement?

Dans certaines applications Android, vous pouvez obtenir un menu spécial si vous appuyez longuement sur votre écran. Je vais utiliser Pixel Launcher, Google Photos et Google Drive comme exemples, car c’est là que Deep Touch fonctionne en ce moment.

Imaginez qu’au lieu de toucher l’écran pendant une seconde supplémentaire, vous pourriez pousser un peu plus fort et obtenir ce menu en un tournemain. C’est Deep Touch. Et oui, cela devrait vous sembler familier, car c’est quelque chose qu’Apple a essayé et décidé que personne ne se souciait de 3D Touch.

L’exécution? Cool. L’idée? Meh.

Pour être juste, c’est cool de voir comment tout cela fonctionne sans matériel spécial sur l’écran tactile de votre téléphone. Google a été bon dans l’utilisation de logiciels purs pour résoudre des problèmes que personne n’avait vraiment besoin de résoudre. Mais ouvrir un menu en utilisant un geste ou un type de toucher supplémentaire ne rendra pas l’utilisation de votre téléphone plus facile ou plus simple.

En fait, je dirais que le contraire est vrai. Google lance une fonctionnalité comme celle-ci sans en parler et à moins que vous ne lisiez les blogs et les actualités Android tous les jours, vous n’avez aucune idée que c’est même une chose. Vous savez seulement que parfois vous obtenez le menu contextuel de longue pression sans appuyer longuement sur l’écran. Si vous ne saviez pas qu’il était là, cela ressemblerait plus à un bug qu’à une fonctionnalité.

Si vous ne saviez pas que c’était une fonctionnalité, vous penseriez probablement que c’est un bug.

Un problème plus important est l’incohérence. Comme Dieter Bohn de The Verge (voir le Tweet intégré ci-dessus), j’ai déjà reçu ma mise à jour de mars 2020 et Feature Drop et c’est très aléatoire. Et cela doit l’être, en raison de son fonctionnement: l’apprentissage automatique.

C’est la solution de sécurité pour vous assurer que les gens avec un toucher naturellement lourd ne voient pas chaque pression devenir un appui long, mais cela signifie également que les choses seront généralement fausses par prudence. En d’autres termes, essayez-le 10 fois et cela fonctionnera au mieux cinq fois. Et même Google – le roi de la magie logicielle – ne peut rien changer à cela sans affecter toutes les touches que vous voulez être “normales”.

C’est peut-être pourquoi Apple semble abandonner le système 3D Touch de l’iPhone. Ce n’est pas utile et confond les gens “normaux”.

Qu’en est-il du futur?

C’est un peu plus amusant à penser. Disons un instant que 3D Touch était un flop sur l’iPhone car il ne faisait rien que les gens ordinaires voulaient faire. Certains pourraient contester cela, mais c’est mon point de vue sur le tout.

Peut-être que Deep Touch sera utile à l’avenir. Mais j’ai mes doutes.

Peut-être que Google pourrait trouver de nouvelles façons de l’utiliser pour que les gens ordinaires aient une bonne raison de le vouloir. Et c’est tout à fait possible en raison de la façon dont cela fonctionne à un niveau inférieur. Il n’y a pas de matériel supplémentaire; il utilise une API Android existante, et un petit changement de noyau était tout ce qui était nécessaire pour amener les données tactiles au premier plan où une application pourrait les utiliser.

Pensez maintenant à l’une des choses sur chaque téléphone que nous touchons tous plusieurs fois par jour et qui semble toujours sucer – le clavier. Si j’ouvre la recherche Google et frappe la lettre G (en utilisant l’application Gboard standard), j’obtiens un tas de résultats de recherche préemptifs qui commencent par la lettre G. Peu importe combien de temps je la maintiens ou à quel point j’appuie, rien de tout cela ne change.

D’autres claviers ont un menu contextuel si vous maintenez une touche assez longtemps. Vous pouvez voir des symboles ou des chiffres ou des majuscules ou tout autre élément qu’un développeur a décidé d’y ajouter. Mais un clavier est également une application qui accorde une attention toute particulière à l’endroit où vous appuyez avec une grande précision. À l’heure actuelle, cette précision est utilisée pour s’assurer que vous appuyez sur la bonne touche et pour la correction automatique, mais elle est toujours en cours de mesure.

Associez cette précision à une sorte d’action Pixel Smush et quelque chose d’utile pourrait en découler. Autorisez les développeurs tiers à avoir accès et quelque chose d’encore plus utile pourrait en découler. Laissez tous les téléphones Android avec un composant d’apprentissage automatique avoir accès et quelque chose d’utile et encore mieux pourrait en découler.

Ou peut-être que c’est toujours une idée idiote qui n’a aucune valeur. Seul le temps nous dira si Google peut réussir là où Apple n’a pas réussi. Je ne parie pas dessus.